Спикер сейма Литвы: своей работой и открытостью Жилинскас был особым примером в политике

 (1)
BNS
среда, 7 июня 2017 г. 07:45
Парламентарий Рокас Жилинскас своей активной работой и своей открытостью был особым примером в политике, сказал глава парламента Литвы Викторас Пранцкетис.
Rokas Žilinskas
© DELFI

"Для семьи это большая трагедия - прежде всего, соболезнования семье, близким, тем, кто работал вместе. Если говорить о самом человеке, то первое впечатление - всегда культурен, всегда подтянут, всегда четко говорит, хороший оратор, я бы сказал, мастер слова, последовательный и смелый", - сказал председатель сейма BNS.

Он особенно ценил открытость Жилинскаса в плане того, что он не скрывал ни свою сексуальную ориентацию, ни пройденное лечение от алкоголизма.

Статьи по теме:
Оборвалась жизнь члена Сейма Рокаса Жилинскаса  (53)
Депутат Жилинскас все еще в больнице, его состояние серьезное  (18)

"Вы знаете его исповедь перед обществом - и одну, и другую, за это мы должны его уважать, потому что человек был как бы примером и, наверное, первым примером в политике, рассказавшим о себе публично. Несмотря на то, что он был в оппозиции, он всегда был представителем слаженной работы", - добавил спикер парламента.

В публично распространенных соболезнованиях он подчеркнул, что Жилинскаса будут вспоминать и как чрезвычайно способного журналиста, преданного своей работе, и как активного, интересовавшегося всем парламентария, у которого "все главные дела еще были впереди".

Консерватор Жилинскас скончался во вторник на 45-году жизни после тяжелой болезни.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Кто и сколько выиграет за счет перемен в налоговой системе

Piniginė
В представленных правительством переменах в налоговой реформе предусмотренный необлагаемый налогом минимум (ННМ) в 380 евро утрачивает свое влияние при доходах в 1140 евро "на бумаге", а ННМ на социальные взносы – при доходах 480 евро.

Спикер сейма Литвы: своей работой и открытостью Жилинскас был особым примером в политике (1)

Rokas Žilinskas
Парламентарий Рокас Жилинскас своей активной работой и своей открытостью был особым примером в политике, сказал глава парламента Литвы Викторас Пранцкетис.

Погода: после дождливой среды ждут перемены (4)

Lietus
В середине недели в Литве пройдут дожди с грозами, ожидается сильный ветер. В последующие дни будет спокойнее, но ненадолго. В субботу снова ожидается волна осадков, а с воскресенья, вероятно, придет потепление, будет суше и теплее.

Оборвалась жизнь члена Сейма Рокаса Жилинскаса (53)

Rokas Žilinskas
Сегодня скончался член Сейма, публицист и известный в прошлом журналист Рокас Жилинскас. Он так и не вышел из комы.

Эксперты считают, что Трудовой кодекс не решит проблему гибкости рынка труда (11)

Эксперты считают, что Трудовой кодекс не решит проблему гибкости рынка труда
Не стоит ожидать перемен на рынке труда после состоявшегося во вторник принятия нового Трудового кодекса (ТК), который вступит в силу с июля, считают экономисты.
Facebook друзья
Rambler's Top100