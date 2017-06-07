Спикер сейма Литвы: своей работой и открытостью Жилинскас был особым примером в политике

"Для семьи это большая трагедия - прежде всего, соболезнования семье, близким, тем, кто работал вместе. Если говорить о самом человеке, то первое впечатление - всегда культурен, всегда подтянут, всегда четко говорит, хороший оратор, я бы сказал, мастер слова, последовательный и смелый", - сказал председатель сейма BNS.

Он особенно ценил открытость Жилинскаса в плане того, что он не скрывал ни свою сексуальную ориентацию, ни пройденное лечение от алкоголизма.

"Вы знаете его исповедь перед обществом - и одну, и другую, за это мы должны его уважать, потому что человек был как бы примером и, наверное, первым примером в политике, рассказавшим о себе публично. Несмотря на то, что он был в оппозиции, он всегда был представителем слаженной работы", - добавил спикер парламента.

В публично распространенных соболезнованиях он подчеркнул, что Жилинскаса будут вспоминать и как чрезвычайно способного журналиста, преданного своей работе, и как активного, интересовавшегося всем парламентария, у которого "все главные дела еще были впереди".

Консерватор Жилинскас скончался во вторник на 45-году жизни после тяжелой болезни.