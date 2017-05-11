Спецлужбам облегчен доступ к финансовым данным юрлиц

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BNS
четверг, 11 мая 2017 г. 17:27
Служба спецрасследований Литвы (ССРЛ) без санкции суда сможет получить доступ к банковским и прочим финансовым данным юридических лиц.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В четверг Сейм 80 голосами "за" при пяти депутатах голосовавших против и 20 воздержавшихся принял соответствующие поправки к закону о ССРЛ. Они вступят в силу с июля.

Согласно поправкам, банки, финансовые и кредитные учреждения, а также прочие юридические лица по просьбе ССРЛ должны будут безвозмездно предоставлять информацию о хозяйственной деятельности и финансовых операциях юридических лиц.

Призывавший голосовать за поправки председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас подчеркнул, что эти поправки предоставят ССРЛ такие же права, как у Государственной налоговой инспекции, Службы расследования финансовых преступлений и тому подобных.

Социал-демократ Артурас Скарджюс, в свою очередь, отметил, что поправки вызывают вопросы о том, не будет ли злоупотреблений этим правом.

"Поправка не направлена против физических лиц, информацию о физических лицах можно получить только с санкции суда", - акцентировал В. Бакас.

ССРЛ, ставшая инициатором поправок, попросившая об этих поправках, заявляет, что доступ к финансовым данным нужен службе "на том этапе деятельности ССРЛ, когда признаки конкретных преступных деяний не установлены, но при анализе социальных, экономических явлений, и определенных закономерностей в сферах, наиболее затронутых коррупцией, нужно выявить эти признаки".

BNS
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