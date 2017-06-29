Специалисты знают, по какой причине Вильнюс затопило

29 июня утром после сильного ливня были затоплены улицы литовской столицы, автомобили буквально плыли и тонули прямо на дорогах – движение было парализовано. По какой причине это произошло, почему город затопило после ливня, продолжавшегося несколько часов.

Директор Литовской геологической службы Йонас Саткунас сказал, что город "затопило" потому, что дождевая канализация не приспособлена к таким огромным потокам воды.

"То, что произошло сегодня в Вильнюсе, можно назвать дождевой бомбой – это новое для нас метеорологическое явление. Город тонет, поскольку наша канализация слишком слаба для таких ливней", – сказал он.

В городе много заасфальтированных площадок. По этой причине осадки не могут впитаться в грунт. Вода накапливается на водонепроницаемых покрытиях. По мере роста числа таких площадок быстрее растет количество грунтовых вод, почва впитывает меньше влаги. Было отмечено, что чем больше появляется водонепроницаемых площадок, тем выше уровень грунтовых вод", – сказал Саткунас.

Ливни затруднили движение на многих улицах, особенно экстремальной была ситуация на ул. Т.Нарбуто и Гележинё Вилко.

Читатели DELFI предположили, что виной тому появление ТЦ Akropolis и то, что большая площадь горы, на которой стоит ТЦ была заасфальтирована.

Саткунас согласен с тем, что это одна из причин, почему больше всего пострадали эти улице. Раньше на месте ТЦ Akropolis была гора, которую во время стройки сравняли, заасфальтировали огромную территорию. Вода теперь не уходит в землю в этом месте.