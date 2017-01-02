Специалисты: отходы из Вильнюса достигнут и Калининградской области

Перед самыми праздниками, 23 декабря, в центре Вильнюса произошла авария магистральных сточных труб, поэтому в окружающую среду попали отходы. Для ликвидации аварии мэрия созвала Комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая решила, что лучше всего направить отходы в реку Нерис, но не оставлять несколько районов города без воды. GRYNAS.lt выяснял, почему было принято такое неблагоприятное для природы решение, кто отвечает за последствия аварии и какой ущерб нанесен природе.

23 декабря вильнюсцы узнали, что в центре города, на Жверинасе, на ул. Упес, у бизнес-центра Green hall образовался большой провал, а из здания Barclays эвакуировали работников, на улице ограничили движение пешеходов и машин.

По словам представителя Vilniaus vandenys Антанаса Бубнялиса, на ул. Упес были повреждены две магистральные сточные трубы, поэтому отходы из Жирмунай, Антакальниса, Балтупяй и Ерузале стали попадать в окружающую среду. Вечером сообщили, что отходы спускают в Нерис, и они движутся в направлении Каунаса.

"Ассенизаторские машины после аварии были мобилизованы, вывозили отходы из ямы. Все выкачать из насосной станции не удалось, из-за большой глубины - около 12 м. В Литве есть всего несколько ассенизаторских машин, которые могут откачивать отходы на такой глубине. Когда произошла авария, отходы стали накапливаться в насосной, а когда их количество достигло критического уровня, автоматически через аварийную трубу стали течь в реку", – сказал Бубнялис.

Результаты лабораторных исследований Департамента охраны окружающей среды Вильнюсского региона показали, что в воды Нерис с отходами попали аммоний, БПК7 (биохимическое потребление кислорода в течение 7 суток), нитриты, нитраты, фосфаты, хлориды и другие загрязнители.

Департамент охраны окружающей среды Вильнюсского региона информирует, что по методике подсчета нанесенного природе ущерба, за каждую 1000 куб. м отходов виновник должен заплатить 15 000 евро. По словам директора департамента Марюса Швайкаускаса, точный ущерб подсчитают после получения точных данных о количестве отходов, попавших в реку. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 300 000 евро.

Швайкаускас сказал, что благодаря благоприятным природным условиям, вероятно, экосистема будет спасена и больших последствий этой аварии не будет.

Как бы там ни было, но рыбаки критикуют решение мэрии. К примеру, рыбак Миндаугас считает, что в первую очередь стоило перекрыть подачу воды. Тогда последствия аварии были бы не такими страшными. Он считает, что это решение не приняли, чтобы угодить горожанам.

Кроме того, Миндаугас не может понять, почему Комиссию по чрезвычайным ситуациям созвали так поздно. По его словам, если бы воду сразу перекрыли, пусть ненадолго и позаботились бы о вывозе отходов, то дела обстояли бы намного лучше. Он считает, что природе нанесен очень большой ущерб.

Государственная инспекция по планированию территорий и строительству создала комиссию, которая устанавливает причины и виновника аварии.

Правда, стоит отметить, что на месте, где произошла авария мэрия выдала разрешение на работы ЗАО Upės projektai. Пресс-секретарь этой компании Виргиния Данаускене сказала, что компания настроена на сотрудничество и готова финансово участвовать в восстановлении экосистемы реки, если ей будет нанесен ущерб. О возможности возместить ущерб в 300 000 евро компания будет говорить только тогда, когда закончится расследование.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседание приглашала и представителей Департамента охраны окружающей среды Вильнюсского региона. В пресс-релизе Министерства охраны окружающей среды сказано, что инспекторы были против слива отходов в реку и предлагали искать другие решения проблемы. Но комиссия приняла неблагоприятное для природы решение.

Член Литовского содружества гидробиологов, ихтиолог Кястутис Скрупскялис сказал, что такое решение отрицательно скажется на живущих в реке организмах.

"В ближайшее время будем наблюдать количество свободной органики: как фосфора, так и азота. Скорее всего, больше всего в Нерис попало азота. Будем следить за положением за Вильнюсом. Увеличение органики повлияет на реку, на естественные места обитания, на появление и жизнь отдельных видов", – считает ученый.

По словам Скрупскялиса, чем дальше от Вильнюса, тем меньше будут ощущаться последствия аварии. Он также отметил, что рыбу из Нерис есть можно, за такое короткое время она не успела накопить в себе вредных веществ, однако ученый опасается, что отходы могли попасть в грунтовые воды.

Национальный центр здоровья при Минздраве призывает жителей следить за качеством воды в колодцах. Может быть загрязнена вода в шахтах и колодцах, находящихся вблизи реки.

23 декабря вечером сообщили, что отходы из Вильнюса по Нерис несет в Каунас. Гидролог Александрас Каютис прибавил, что это не конечная точка их следования: возможно отходы попадут в Неман, а с его водами - в Калининград.

"Через двое суток отходы оказались в Каунасе, но, насколько мы знаем, каунасцы никаких изменений в Нерис не заметили. Ведь по пути в Каунас объем воды увеличивается, а потом по Неману все идет в Куршский залив, где отходы еще больше разбавятся. Конечно, Неман - приграничная река, значит отходы достигнут и Калининградской области. Подсчитано, когда они там появятся, предупреждены коллеги из Калининграда", – сказал специалист.

Природоохранники по-прежнему уверены, что Комиссия должна была принять иное решение, которое бы не нанесло такого вреда природе. Решение Комиссия приняла, несмотря на возражения специалистов.

По мнению ученых, слив отходов в Нерис - непростительное решение, которое повлияет как на экосистему Нерис, так на изменение в Немане и Куршском заливе. К счастью, Нерис сейчас полноводна, поэтому ущерб будет меньше.