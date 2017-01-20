Специалисты оценили приобретение Карбаускиса: в провинции могут попадать в обморок

 (7)
ru.DELFI.lt
пятница, 20 января 2017 г. 15:41
19 января лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис дополнил свою декларацию. В ней он указал, что 27 декабря 2016 года он купил в компании Kia Auto роскошный Cadillac Escalade. В Regitrа автомобиль был зарегистрирован 13 января 2017 года.
"Cadillac Escalade"
© Gamintojo nuotr.

В комментариях к статье и в социальных сетях завязалась дискуссия о том, хорошо ли, что лидер партии в названии которых указано слово "зеленых", ездит на таком автомобиле, требующем большого количества топлива. Понятно, что такой автомобиль плохо сочетается с экологией.

Однако, по словам специалистов, с которыми говорил DELFI, она прекрасно отражает качества эффектного лидера.

Статьи по теме:
Килдишене отказалась от поездки в США  (3)
Шяуляйский район хочет объявить Карбаускиса почетным гражданином  (11)

На сайте KIA Auto, торгующей автомобилями марки Cadillac, сказано, что в Литве модель Escalade стоит от 102 833 евро.

В декларации Карбаускиса у официального названия модели Cadillac Escalade указано расширение D3, что означает, что машина после производства еще была усовершенствована. Нет сомнений, что это увеличило ее стоимость.

Консультанты DELFI, которые уже испытали модель Cadillac Escalade, заявили, что это исключительный автомобиль, который в Литве обычно выбирают люди, желающие выделится, или же поклонники американской культуры.

"Во-первых, нужно заметить, что американские авто в Литве продают редко. Наиболее распространенная причина тому - их своеобразие: они отличаются от европейских моделей. Поэтому их покупатели обычно ищут нечто исключительное или хотят подчеркнуть свой стиль", – сказал DELFI издатель журнала AutoBild Lietuva Витолдас Милюс.

"Такая машина кажется нам странной: большой кузов, большой двигатель, большой расход топлива, особенности управления – очень своеобразные. Если принять во внимание все технические и инженерные моменты, то есть много авто, которые лучше его, но визуально эта модель выделяется. Escalade - несомненно эксклюзивная модель", – продолжил он.

Милюс сказал, что такой автомобиль используется для того, чтобы поразить окружающих.

"Не на последнем месте, наверное, то, какой эффект Escalade вызывает у прохожих. Люди, которые в автомобилях не разбираются, или жители провинции, могут пережить нечто вроде обморока при виде такого авто: "вау, какой впечатляющий автомобиль", – сказал Милюс.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Происхождение денег матери Килдишене: причем тут Иностранный легион? (3)

Происхождение денег матери Килдишене: причем тут Иностранный легион?
Откуда у матери Греты Килдишене Владиславы Микалаускене деньги на дорогой Range Rover Evoque? По словам депутата Повиласа Урбшиса, это связано с трагическим происшествием – компенсация в размере 30 000 евро была выплачена за погибшего брата, служившего во Французском иностранном легионе. Однако в списке погибших военных этого легиона его фамилии нет. Почему?

Специалисты оценили приобретение Карбаускиса: в провинции могут попадать в обморок (7)

Cadillac Escalade
19 января лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис дополнил свою декларацию. В ней он указал, что 27 декабря 2016 года он купил в компании Kia Auto роскошный Cadillac Escalade. В Regitrа автомобиль был зарегистрирован 13 января 2017 года.

Минфин увольняет главу ГНИ Брадаускаса (4)

Dainoras Bradauskas
20 января министр финансов Вилюс Шапока объявил результаты расследования, проведенного специальной комиссией. В результате расследования выяснили, что глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнорас Брадаускас совершил служебное нарушение – ему назначено самое строгое взыскание.

Правительство Литвы установило преграду на случай теракта (30)

Правительство Литвы установило преграду на случай теракта
Грузовик на высокой скорости врезается в толпу и сметает все на своем пути. Другой грузовик с взрывчаткой врезается в здание, раздается взрыв. Это не сценарии – эта тактика, взятая на вооружение террористами. В Литве, чтобы защититься от подобных атак, у здания правительства уже появилась защита.

Жители Клайпеды восстали против строительства крематория (19)

Жители Клайпеды восстали против строительства крематория
18 января состоялось собрание членов общины клайпедского квартала Паупю. Жители обсудили свои действия против строительства крематория на ул. Йонишкес. Было подготовлено заявление Агентству охраны природы при Министерстве охраны природы, в котором просят пересмотреть выводы относительно этого проекта, пишет Vakarų ekspresas.
Facebook друзья
Rambler's Top100