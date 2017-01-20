Специалисты оценили приобретение Карбаускиса: в провинции могут попадать в обморок

19 января лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис дополнил свою декларацию. В ней он указал, что 27 декабря 2016 года он купил в компании Kia Auto роскошный Cadillac Escalade. В Regitrа автомобиль был зарегистрирован 13 января 2017 года.

В комментариях к статье и в социальных сетях завязалась дискуссия о том, хорошо ли, что лидер партии в названии которых указано слово "зеленых", ездит на таком автомобиле, требующем большого количества топлива. Понятно, что такой автомобиль плохо сочетается с экологией.

Однако, по словам специалистов, с которыми говорил DELFI, она прекрасно отражает качества эффектного лидера.

На сайте KIA Auto, торгующей автомобилями марки Cadillac, сказано, что в Литве модель Escalade стоит от 102 833 евро.

В декларации Карбаускиса у официального названия модели Cadillac Escalade указано расширение D3, что означает, что машина после производства еще была усовершенствована. Нет сомнений, что это увеличило ее стоимость.

Консультанты DELFI, которые уже испытали модель Cadillac Escalade, заявили, что это исключительный автомобиль, который в Литве обычно выбирают люди, желающие выделится, или же поклонники американской культуры.

"Во-первых, нужно заметить, что американские авто в Литве продают редко. Наиболее распространенная причина тому - их своеобразие: они отличаются от европейских моделей. Поэтому их покупатели обычно ищут нечто исключительное или хотят подчеркнуть свой стиль", – сказал DELFI издатель журнала AutoBild Lietuva Витолдас Милюс.

"Такая машина кажется нам странной: большой кузов, большой двигатель, большой расход топлива, особенности управления – очень своеобразные. Если принять во внимание все технические и инженерные моменты, то есть много авто, которые лучше его, но визуально эта модель выделяется. Escalade - несомненно эксклюзивная модель", – продолжил он.

Милюс сказал, что такой автомобиль используется для того, чтобы поразить окружающих.

"Не на последнем месте, наверное, то, какой эффект Escalade вызывает у прохожих. Люди, которые в автомобилях не разбираются, или жители провинции, могут пережить нечто вроде обморока при виде такого авто: "вау, какой впечатляющий автомобиль", – сказал Милюс.