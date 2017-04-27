Специалисты оценили попытку взлома в Пилайте: это не было спонтанным действием

25 апреля в фейсбуке появилось видео, на котором зафиксированы двое молодых людей, которые, как подозревают, пытались проникнуть в квартиру в вильнюсском микрорайоне Пилайте. Неужели преступники настолько обнаглели, что действуют среди бела дня?

"Уходит человек на работу и не знает, что найдет, вернувшись домой, найдет ли вообще что-то. Ужас", – прокомментировала видео пользователь Ливета.

Специалисты уверяют: проблема существует, но защититься от тех, кто попал в объектив - можно.

Доцент юридического факультета ВУ Ремигиюс Меркявичюс сказал, что преступники, которые проникают в чужое жилье, очень разные. Одни идут на преступление, подготовившись, следят за объектом, собирают информацию, другие совершают преступление спонтанно, к примеру, если увидят в окно дорогой телефон, компьютер или что-то еще.

"Молодые люди такого возраста нередко вполне закономерно идут на преступления. Как молодым людям раздобыть деньжат? Или работать, или брать у родителей, или красть вещи у других. Велика вероятность того, что эти молодые люди нигде не работают, они находятся в таком социальном окружении, где не хватает денег", – сказал доцент.

Он заметил, что такой случай нельзя назвать организованным преступлением, но это и не спонтанное действие: молодые люди, по словам Меркявичюса, вероятно искали, что украсть. Он заметил также, что расследование таких преступлений - нелегкая задача, редко можно найти оставленные преступниками улики.

Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс сказал, что нередко молодые люди решаются на преступление, поскольку являются, к примеру, наркозависимыми.

Он заметил, что для того, чтобы защититься от таких преступлений, важно создать впечатление, что дом и его окружение охраняются, за ними присматривают: "Мишенью часто становится более удаленное место, где есть признаки меньшего порядка, заброшенности, есть вероятность, что владельцы меньше заботятся о безопасности".

Но, по словам Радвилавичюса, внимание преступников привлекают и с виду роскошные дома и квартиры. По внешним признакам пытаются оценить возможный размер добычи.

Специалист отметил, что сейчас не ведется статистика, в каких районах совершают больше всего краж и взломов. Он лишь заметил, что Пилайте в этом плане считается спокойным районом.

Согласно данным портала Kurgyvenu.lt за 2015 год, больше всего краж из квартир в Вильнюсе было совершено в Науяместисе 2,49 на 1000 жителей, на Жверинасе (2,16/1000) и на Антакальнисе (2,1/1000).

Самыми безопасными в этом плане были Юстинишкес, Пашилайчяй, Каролинишкес - соответственно 0,43, 0,45 и 0,73 на 1000 жителей. В других районах показатель был средним.