Специалисты назвали программы вузов, которые могут стать 3-летними

ru.DELFI.lt
среда, 19 апреля 2017 г. 15:32
Во время онлайн-конференции на DELFI министр науки и образования Юргита Петраускене сказала, что уже в следующем году в Литве программа бакалавра станет трехлетней.
© DELFI / Tomas Vinickas

По словам министра, вероятно, первые перемены коснутся социальных наук.

"На сегодняшний день ситуация такова, что около 70% студентов бакалавриата работает. Возникает вопрос, кто же сидит за партами: это работающие студенты или работники, являющиеся студентами. В некоторых сферах есть возможность концентрации программы", – сказала Петраускене, отвечая на вопрос, откуда такое решение.

DELFI интересовался у представителей вузов, что они думают об этой идее.

По словам проректора Вильнюсского университета (ВУ) Валдаса Яскунаса, однозначно ответить на этот вопрос непросто, поскольку существенный вопрос - качество.

По мнению Яскунаса, вероятно, первыми сократят те программы, которые уже сейчас на год увеличены за счет приобретения смежной специальности. ВУ на данный момент предлагает 38 смежных программ, в их числе: филология, педагогика, философия, психология, биофизика, генетика, математика, биоинформатика, история.

Он также отметил, что общая продолжительность программ бакалавра и магистра должна составлять не менее 5 лет, такова и практика зарубежных вузов.

Между тем проректор Каунасского технологического университета Юргита Шюгждене сказала, что она эту идею поддерживает, поскольку в Литве стало меньше студентов, поэтому вузы должны быть конкурентоспособными на европейском рынке, а в большинстве иностранных вузов программа обучения длится в общей сложности 5 лет: 3+2.

Шюгждене считает, что обучение можно сократить на всех специальностях, не только в сфере социальных наук, однако важно договорить об обеспечении определенных критериев качества.

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Специалисты назвали программы вузов, которые могут стать 3-летними

Специалисты назвали программы вузов, которые могут стать 3-летними
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