Специалист: "термический шок" от легионеллеза не спасет

 (23)
ru.DELFI.lt
вторник, 14 марта 2017 г. 17:03
Проведение профилактики методом "термического шока" будет стоит жителям огромных денег, но от легионеллеза не спасет, сказал президент Литовской жилищной палаты Юозас Антанайтис. По словам специалистов, максимальную защиту дает лишь постоянное применение превентивных мер.
© Shutterstock

"Приношу искренние соболезнования пострадавшим людям, однако винить в этом администраторов и заставлять людей платить огромные деньги за процедуру, которая ничем не поможет - нелогично", - сказал Антанайтис.

В настоящее время в многоквартирных домах столицы появились объявления о проведении термической профилактики легионеллеза, во время которой в дома будет подаваться вода, прогретая не меньше чем до 66 градусов, а жителей призывают на 15 минут открыть краны и спустить горячую воду, которая должна убить легионеллы.

Статьи по теме:
Напуганные легионеллезом вильнюсцы сами везут образцы воды в лабораторию  (4)
Из-за легионеллеза во всех столичных многоквартирных домах предлагают провести профилактику  (27)

По словам Антанайтиса, эта акция на руку только производителям горячей воды, поскольку жители израсходуют немного больше воды, за которую сами же и заплатят.

Однако вряд ли можно заставить всех жителей дезинфицировать все смесители, душевые головки и другие узлы.

"Легионеллы есть повсюду, в вашу систему они могут попасть и с холодной водой. Суть в том, что они быстро размножаются только в воде, температура которой составляет 23-46 градусов, при росте концентрации бактерий опасность заражения возрастает. Во многих старых домах система такая, что в ней созданы идеальные условия для развития этих бактерий, от этого термический шок не спасет, и администраторы не смогут обеспечить безопасность", - сказал представитель ЗАО Danfoss Юстас Руткаускас.

Согласно сообщению, во многих домах вода поступает в квартиры через множество стояков, часть из них удалена от теплоузла. Если в первых стояках вода нужной температуры, то в дальних не хватает напора, поэтому невозможно поддержать необходимую температуру.

"Чтобы избежать этой проблемы, необходимо оборудовать специальные вентили для балансировки системы, тогда во все стояки будет попадать вода не холоднее 50 градусов. Это стоит недорого, если вода будет подаваться горячей, вы ее меньше израсходуете, поэтому регулирование быстро окупается. Но если этого не сделать, термический шок и другие методы не принесут пользы", - утверждает Руткаускас.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Полиция начала досудебное расследование комментариев в интернете после убийства Страздаускайте (5)

Полиция начала досудебное расследование комментариев в интернете после убийства Страздаускайте
Литовская полиция начала одно досудебное расследование в связи с опубликованными в интернете комментариями об убийстве жительницы Плунге Евы Страздаускайте.

Специалист: "термический шок" от легионеллеза не спасет (23)

Специалист: термический шок от легионеллеза не спасет
Проведение профилактики методом "термического шока" будет стоит жителям огромных денег, но от легионеллеза не спасет, сказал президент Литовской жилищной палаты Юозас Антанайтис. По словам специалистов, максимальную защиту дает лишь постоянное применение превентивных мер.

Дактарас просит суд разрешить ему увидеться с внуками (4)

Henrikas Daktaras
Приговоренный к пожизненному тюремному заключению бывший глава каунасской преступной группировки "дактарасов" Хенрикас Дактарас обратился в суд с просьбой разрешить ему повидаться с внуками.

В Литву вернулись аисты и журавли (6)

Pavasario pranašai
Весна в Литве уже не символическая. В региональный парк Рамбино вернулся аист. Работники парка поделились фотографией аиста в гнезде. А фотограф DELFI сфотографировал вернувшихся в Литву журавлей.

В Плунге прощаются с Евой Страздаускайте (23)

Ievos Strazdauskaitės šermenys
14 марта В Плунге жители и близкие прощаются с Евой Страздаускайте, которая была убита 5 марта.
Facebook друзья
Rambler's Top100