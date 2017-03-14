Специалист: "термический шок" от легионеллеза не спасет

Проведение профилактики методом "термического шока" будет стоит жителям огромных денег, но от легионеллеза не спасет, сказал президент Литовской жилищной палаты Юозас Антанайтис. По словам специалистов, максимальную защиту дает лишь постоянное применение превентивных мер.

"Приношу искренние соболезнования пострадавшим людям, однако винить в этом администраторов и заставлять людей платить огромные деньги за процедуру, которая ничем не поможет - нелогично", - сказал Антанайтис.

В настоящее время в многоквартирных домах столицы появились объявления о проведении термической профилактики легионеллеза, во время которой в дома будет подаваться вода, прогретая не меньше чем до 66 градусов, а жителей призывают на 15 минут открыть краны и спустить горячую воду, которая должна убить легионеллы.

По словам Антанайтиса, эта акция на руку только производителям горячей воды, поскольку жители израсходуют немного больше воды, за которую сами же и заплатят.

Однако вряд ли можно заставить всех жителей дезинфицировать все смесители, душевые головки и другие узлы.

"Легионеллы есть повсюду, в вашу систему они могут попасть и с холодной водой. Суть в том, что они быстро размножаются только в воде, температура которой составляет 23-46 градусов, при росте концентрации бактерий опасность заражения возрастает. Во многих старых домах система такая, что в ней созданы идеальные условия для развития этих бактерий, от этого термический шок не спасет, и администраторы не смогут обеспечить безопасность", - сказал представитель ЗАО Danfoss Юстас Руткаускас.

Согласно сообщению, во многих домах вода поступает в квартиры через множество стояков, часть из них удалена от теплоузла. Если в первых стояках вода нужной температуры, то в дальних не хватает напора, поэтому невозможно поддержать необходимую температуру.

"Чтобы избежать этой проблемы, необходимо оборудовать специальные вентили для балансировки системы, тогда во все стояки будет попадать вода не холоднее 50 градусов. Это стоит недорого, если вода будет подаваться горячей, вы ее меньше израсходуете, поэтому регулирование быстро окупается. Но если этого не сделать, термический шок и другие методы не принесут пользы", - утверждает Руткаускас.