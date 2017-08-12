Спасатели: во второй половине дня возможен шквал

Департамент пожарной безопасности и спасения предупреждает, что 12 августа, во второй половине дня и в ночь на воскресенье прогнозируют сильный ветер и грозу.

Синоптик Юдита Люкайтите-Кукене сказала LRT, что ненастье уже надвигается на Вильнюс, самая сильная гроза ожидается на юге страны, на западе пройдут сильные дожди, гроза, но она не будет такой сильной, как на юге.

Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и сильным ветром.

Днем такая погода ожидается в Западной и Средней Литве, а ночью в восточной части страны.

Спасатели предупреждают, что во время грозы рекомендуется оставаться дома, закрыть окна, двери, печные заслонки, вентиляционные отверстия, чтобы избежать сквозняков, которые могут привлечь шаровую молнию.

Необходимо выключить все электроприборы, отключить антенны. Во время грозы опасно притрагиваться к металлическим конструкциям зданий, трубам, находиться рядом с проводами, антеннами, окнами, дверьми, внешними стенами дома, за которыми растут большие деревья.

От молнии надежно защищает автомобиль, только надо убрать антенну, закрыть окна и не прикасаться к металлическим конструкциям. Если буря застала вас в поле, не прячьтесь под высокими одиноко стоящими деревьями, около столбов и стен зданий, не стойте около громоотводов, металлических башен, избегайте высоких и открытых мест. Лучше всего прятаться в кустах, сесть на корточки в яме, обняв руками колени.

Во время грозы опасно находиться рядом с водоемами. Если началась гроза, немедленно выйдите из воды.

Во время грозы не бегайте, не катайтесь на мотоцикле и велосипеде, не держите в руках металлические предметы.

Если вы заметили шаровую молнию, ведите себя спокойно, не двигайтесь и не приближайтесь к ней, не пытайтесь дотронуться до нее каким-либо предметом, это может вызвать взрыв. Не пытайтесь бежать от нее, иначе воздушный поток может увлечь ее за вами.