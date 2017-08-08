Спасатели: вчера на море был страшный день

7 августа в Балтийском море утонули двое детей и мужчина. Спасатели считают, что люди начнут думать о безопасности на воде только если их наказывать большими штрафами.

Несчастье произошло на пляже, где не дежурят спасатели. Но и в тех местах, где они дежурят, лишь чудом удается избежать опасности. Только в минувший понедельник спасатели на пляжах Паланги и Швянтои спасли шесть человек – троих взрослых и троих детей (примерно 10–11 лет).

"Вчера был страшный день. Этим летом такого еще не было. Если бы мы не проводили превентивную работу, не гоняли людей, думаю, за день могло бы быть 20 трупов. Очень печальное несчастье – как дети оказались в воде? Проблема в том, что родители оставляют детей без присмотра. Жаль, что в парламенте была лишь дискуссия о повышении штрафов до 500 евро. Сейчас, кажется, штраф составляет около 7 евро. Было бы хотя бы 200 евро, люди были бы более дисциплинированными. вчера случилось то, что должно было случиться", – сказал BNS глава спасательной службы йонас Пирожникас.

В понедельник на море были большие волны, спасателям приходилось выезжать за пределы контролируемой территории.

"Мы гнали людей из воды, вызывали полицию. Мы спасли людей только на своей территории, на других не смогли. Когда висит красный флаг, и мы не разрешаем, люди все равно идут в воду. Там, где есть спасатели, но люди идут в другие места", – сказал BNS Пирожникас.

В руки полиции передают только самых злостных нарушителей.

"Если бы пришлось всех наказывать, то пришлось бы всем полицейским Клайпеды и Паланги стоять на пляжах и составлять протоколы", – сказал Пирожникас, заметив, что не понимает, почему люди рискуют своей жизнью.

"Они наверное думают, что несчастье может случиться с другими, но не с ними. К сожалению, это не так, бывает со всеми. Одному человеку 15 минут объяснял, только потом он успокоился, сказал, что я прав. Сначала он кричал на меня, утверждал, что я нарушаю его права, он вызовет полицию, ребенок его, и я не должен вмешиваться. Я у таких людей часто спрашиваю, когда вы сидите за рулем - пристегиваетесь? Это тоже ваше дело? Если нет - вас наказывает полиция. Здесь то же самое", – сказал BNS Пирожникас.

В понедельник вечером в Неммирсете утонул 12-летний мальчик и его 45-летний отец. Утонувшего 11-летнего мальчика нашли не сразу. Он приехал на море с матерью и тетей.