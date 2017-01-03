Спасатели рекомендуют без надобности не выходить из дома

Метеорологи прогнозируют, что в ночь на среду в Литве сильно похолодает и усилится ветер. Пожарные-спасатели призывают жителей по мере возможности оставаться дома, не выходить на улицу.

По данным Гидрометеорологической службы, 3 января вечером усилится ветер, его порывы составят 15-20 м/с, возможны метели. Синоптики прогнозируют в четверг сильное похолодание.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасания, в такую погоду рекомендуется оставаться дома, поскольку при сильном ветре воздействие холода усиливается, ощущаемая температура бывает ниже реальной.

Если все же вам надо выйти на улицу, тепло одевайтесь и старайтесь находится на улице как можно меньше, оголенные участки кожи смазывайте жирным кремом.

Если на улице придется находится дольше, надо все время двигаться, стараться не потеть.

Если метель застала вас в пути, остановитесь и подождите, когда она немного успокоится. Поверните машину против ветра, изредка выходите и раскапывайте снег, чтобы им не занесло машину. Незанесенная снегом машина - отличный ориентир для спасателей.

Двигатель не должен работать постоянно, рекомендуется заводить его время от времени. Нужно следить, чтобы снегом не занесло выхлопную трубу. Не стоит оставлять машину и пытаться идти пешком – если идет сильный снег, то видимые ориентиры только издали кажутся надежными, через несколько десятков метров их можно потерять из виду.