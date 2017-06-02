Спасатели предупреждают: поднимется опасный ветер

Департамент пожарной безопасности и спасения предупреждает жителей о том, что в пятницу поднимется сильный ветер, его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене сказала, что ветер 15-20 м/с считается опасным, но наблюдается достаточно часто.

"Ветер сильнее 15 м/с - опасный, но он наблюдается достаточно часто, он может унести плохо закрепленные вещи. При таком ветре беды можно избежать, если мы хозяйственные люди. Уже больше 20 или 25 м/с создает более опасные ситуации, а стихийное явление - ветер сильнее 28 м/с, а ураган – 33 м/с", - сказала Ралене.

"Такая сила ветра опасна, поэтому если плохо установлены, например, легкие палатки... Может рухнуть старое дерево, особенно если будет идти дождь. Может унести вещи с балкона и сбросить на голову прохожим, если где-то шифер плохо закреплен, легкие заборы, их может повалить, но если подготовиться, этого не будет", - сказала Ралене.

"И еще часто наносят ущерб линиям электропередач, если они в лесистой местности, где тоже ветер валит и ломает деревья", - продолжила она.

"Конечно, самое опасное, если водители оставляют машины под старыми трухлявыми деревьями, которые могут выглядеть вполне нормальными: никто не знает, что внутри такого дерева. Поэтому не стоит оставлять машины под деревьями, если дует сильный ветер. Все эти рекламные стенды, если они не очень прочные, тоже могут упасть. Но если конструкция качественная, такой ветер ничего ей не сделает", - сказала Ралене.

В субботу ожидается солнечная погода. Ночью похолодает. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Ночью около 5, утром около 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16–17 градусов. В Шяуляй невысокая облачность. Ночью 4–5, утром 8 градусов тепла. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 15–16 градусов. На взморье ночью будет ясно, утром небольшая облачность. Будет 8–10 градусов тепла. Днем из-за облаков выглянет солнце, температура поднимется до 14 градусов.

В воскресенье погода будет неприятной: ожидается сильная облачность, осадки и порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе облачно и дождь. Ночью и утром 9–12 градусов, днем 16–17 градусов. В Шяуляй дождь, будет 11–13 градусов тепла. На взморье будет облачно, дождь. Ночью и утром 11–12, днем 13–14 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник уже будет немного теплее, снова прогнозируют дождь.