Спасатели предупреждают об опасности: погода сегодня резко изменится

Департамент пожарной безопасности и спасения предупреждает о резких переменах погоды. 13 июня порывы ветра усилятся до 15-21 м/с.

"Позаботьтесь о своей жизни и безопасности имущества, предупредите других", – сказано в сообщении департамента.

В свою очередь синоптик Витаутас Сакалаускас сказал DELFI, что порывы ветра усиливаются уже сейчас, и должны достигнуть кульминации после полудня.

"Ветре уже усиливается, у моря он должен составить 20 м/с. В южной части Литвы к вечеру он усилится еще больше. Во многих районах он составит 15-17 м/с", – сказал собеседник.

По его словам, виной тому уходящий из Литвы циклон.

"Ветер в таких случаях чаще всего усиливается в юго-западной и западной части страны. Литва находится в юго-западной части циклона, находящегося где-то над Санкт-Петербургом. С запада идет более холодный ветер, его порывы усиливаются", – сказал Сакалаускас.

По его словам, ветер такой силы может ломать сучья, валить деревья.

"У моря ветер сейчас 15 м/с, он усилится где-то до 20 м/с. В полдень, во второй половине дня он усилится в южных и центральных районах Литвы и составит 15-18 м/с. К вечеру ветер стихнет, но ночью местами (больше вероятность, что у моря) порывы останутся сильными. В среду днем потеплеет, есть вероятность, что ветер местами будет 15-18 м/с, но он будет не таким сильным, как сегодня", – сказла синоптик.