Спасатели показали, как ведут себя на пляжах нетрезвые жители Литвы

Палангские спасатели не только спасают утопающих, но и призывают к порядку нетрезвых отдыхающих, которые нередко нарушают общественный порядок.

20 июня, 18 ч. спасатели в Паланге спасли 16-летнюю жительницу Паланги. Они заметили с поста боровшуюся со стихией девушку и поспешили ей на помощь.

"Море было бурным. Висели красные флаги, запрещающие купание. Девушка все же пошла купаться. Правда, она была около берега, там воды до колена, но ее сбила сильная волна, девушка оказалась под водой", – рассказал глава спасателей Йонас Пирожникас.

Девушку передали в руки врачей. Опасность ее жизни не грозит. Пирожникас был удивлен, что даже местные ведут себя так безответственно.

Он рассказал, что спасание утопающих - одна из работ спасателей.

"Мы проводим и превентивную работу, следим, чтобы отдыхающие были осторожными в воде и вели себя культурно на пляжах, чтобы не распивали алкоголь, не приводили домашних животных, не оставляли без присмотра малолетних детей", – сказал Пирожникас.

Он представил несколько видеозаписей, на которых запечатлены беседы с нарушителями общественного порядка.

На одной записи видно, как двое отдыхающих, приехавших на пляж на велосипедах, поставили рядом алкоголь. На записи слышно, как Пирожникас сделал им замечание, на которое они ответили, что не знают о том, что в общественных местах алкоголь пить нельзя.

на другой записи зафиксирована беседа с молодой женщиной, которая привела на пляж собаку.

"Добрый день, я начальник спасательной службы. Знаете ли Вы что вы нарушаете правила?, – сказал Пирожникас. - Вы привели на пляж собаку, сейчас она купается в море".

"А Вы имеете право снимать меня?", – спрашивает женщина.

"Вы можете подать жалобу. (Пляж) это общественное место". "Но я не публичное лицо", – отвечает женщина.

"Ну вот и жалуйтесь. Но сейчас я Вас предупреждаю, а в следующий раз вы заплатите штраф. Пожалуйста, уведите собаку", – сказал Пирожникас.

На другой записи виден нетрезвый отдыхающий с бутылкой в руке, который с трудом ориентируется в пространстве.

"На чем Вам лучше уехать - на скорой или на полицейской машине? Нет, нет, нет, не в ту сторону идете. Вам в другую, если Вы хотите, чтобы мы больше не встретились. всего доброго, берегите себя", – напутствует спасатель.

Пирожникас сказал, что это их обычные дни,. "Мы воюем не с клиентами пляжных кафе, а с теми, кто приносит с собой на пляж напитки сами", – сказал спасатель.