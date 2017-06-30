Создатели парка развлечений опровергли стереотипы

По словам одного из основателей зоны развлечений, главы компании Emovents Витяниса Бенетиса, эта зона развлечений отличается тем, что приспособлена как для малышей, так и для взрослых.
"Новое поколение растет на батутах, красочных аттракционах, а взрослые к таким развлечениям относятся скептически. Ведь это для детей! Это один из популярных ответов взрослых, которых мы приглашаем испытать развлечения. Поэтому наша цель – активно ломать устоявшийся стереотип", – сказал Бенетис.
Как взрослые реагируют на огромную надувную зону, команда Emovents проверила путем эксперимента. В социальной сети распространили приглашение на загадочное мероприятие.
О нем будущие участники знали лишь, что их куда-то повезут на автобусе. Какое впечатление оставила на них зона развлечений, можно увидеть на видео.
Зона развлечений площадью почти 3000 кв. м мобильная, поэтому ее можно установить в любом месте. Ее можно использовать целиком или по частям. Одновременно на ней могут находится от нескольких сот до нескольких тысяч человек.