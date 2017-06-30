Создатели парка развлечений опровергли стереотипы

Надувные батуты и им подобные развлечения нравятся не только детям. Убедившись в этом, литовцы представили единственную в странах Балтии зону надувных развлечений на территории равной территории футбольного стадиона. Эта мобильная зона развлечений из 14 надувных аттракционов предназначена для людей старшего возраста.

По словам одного из основателей зоны развлечений, главы компании Emovents Витяниса Бенетиса, эта зона развлечений отличается тем, что приспособлена как для малышей, так и для взрослых.

"Новое поколение растет на батутах, красочных аттракционах, а взрослые к таким развлечениям относятся скептически. Ведь это для детей! Это один из популярных ответов взрослых, которых мы приглашаем испытать развлечения. Поэтому наша цель – активно ломать устоявшийся стереотип", – сказал Бенетис.

Как взрослые реагируют на огромную надувную зону, команда Emovents проверила путем эксперимента. В социальной сети распространили приглашение на загадочное мероприятие.

О нем будущие участники знали лишь, что их куда-то повезут на автобусе. Какое впечатление оставила на них зона развлечений, можно увидеть на видео.

Зона развлечений площадью почти 3000 кв. м мобильная, поэтому ее можно установить в любом месте. Ее можно использовать целиком или по частям. Одновременно на ней могут находится от нескольких сот до нескольких тысяч человек.