Создатели парка развлечений опровергли стереотипы

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ru.DELFI.lt
пятница, 30 июня 2017 г. 22:49
Надувные батуты и им подобные развлечения нравятся не только детям. Убедившись в этом, литовцы представили единственную в странах Балтии зону надувных развлечений на территории равной территории футбольного стадиона. Эта мобильная зона развлечений из 14 надувных аттракционов предназначена для людей старшего возраста.
© Bendrovės nuotr.

По словам одного из основателей зоны развлечений, главы компании Emovents Витяниса Бенетиса, эта зона развлечений отличается тем, что приспособлена как для малышей, так и для взрослых.

"Новое поколение растет на батутах, красочных аттракционах, а взрослые к таким развлечениям относятся скептически. Ведь это для детей! Это один из популярных ответов взрослых, которых мы приглашаем испытать развлечения. Поэтому наша цель – активно ломать устоявшийся стереотип", – сказал Бенетис.

Как взрослые реагируют на огромную надувную зону, команда Emovents проверила путем эксперимента. В социальной сети распространили приглашение на загадочное мероприятие.

О нем будущие участники знали лишь, что их куда-то повезут на автобусе. Какое впечатление оставила на них зона развлечений, можно увидеть на видео.

Зона развлечений площадью почти 3000 кв. м мобильная, поэтому ее можно установить в любом месте. Ее можно использовать целиком или по частям. Одновременно на ней могут находится от нескольких сот до нескольких тысяч человек.

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Создатели парка развлечений опровергли стереотипы (1)

Создатели парка развлечений опровергли стереотипы
Надувные батуты и им подобные развлечения нравятся не только детям. Убедившись в этом, литовцы представили единственную в странах Балтии зону надувных развлечений на территории равной территории футбольного стадиона. Эта мобильная зона развлечений из 14 надувных аттракционов предназначена для людей старшего возраста.

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