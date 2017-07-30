Советы желающим сделать у моря идеальное селфи - несколько мест в Паланге

Какой это отпуск, если нет фотографий? Вы уже догадались, что речь идет о селфи – эта мания охватила не только подростков, но и взрослых. Как сделать красивое селфи у моря, рассказывает фотограф Моника Адомайтене из студии Feel Photo.

Во-первых, надо выбрать подходящее место

Парк Бируте. Это место называют жемчужиной Паланги, ежегодно его делают все более привлекательным для отдыхающих. Парк находится на месте бывшего леса и горы Бируте. Пейзажный парк в конце XIX века по заказу Тышкевичей создал известный французский ландшафтный архитектор Эдуард Франсуа Андре.

В парке множество дорожек, цветники. До появления парка на этом месте было болото. По заказу графов были вырыты пруды. В 1897 году в парке был построен дворец, сейчас в нем находится Музей янтаря.

Гора Бируте. В парке Бируте обязательно стоит посетить гору Бируте. Там сохранился сосновый бор, который считался священным местом, он окружает гору. С горы Бируте открывается красивый вид на море.

Пирс. Трудно себе представить Палангу без пирса – это место, привлекающее всех приезжающих. С оста открывается великолепный вид на дюны, пляж и бескрайние морские просторы.

Palangos tiltas © DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

Аллея графов Тишкевичей. Реконструированная аллея - словно дорожка в прошлое – слышится дыхание конца XIX – начала XX в. Аллея украшена двумя скульптурными композициями - это бронзовые скульптуры "Графиня Антанина-София Лонцка-Тышкевич" и "Граф Феликс Тышкевич".

Правда, красивое селфи получается и на пляже, когда там нет большого количества людей.

Наилучшее время для фото

По словам Адомайтене, лучше всего делать снимки утром, когда солнце находится низко. Тогда цвета получаются теплыми, лицо освещается равномерно (в полдень, когда солнце высоко, на лице появляются тени). Кроме того, утром на пляжах меньше людей.

Вечерние портреты

Если вы все же мечтаете о красивой фотографии для профиля, лучше всего делать фото не на фоне моря, а на фоне пляжа. Вечернее солнце равномерно освещает лицо, а его теплый свет уберет все несовершенства.

© DELFI / Erikas Skardžius

Силуэты

На фоне вечернего солнца получаются красивые силуэты. Позирующий должен стоять у моря в профиль к вам. Вам нужно присесть – Так человек получится на фоне неба. На телефоне вы можете сделать вид темнее, чтобы небо стало ярким, а силуэт темным.

Пасмурный день?

Отличное время для селфи! В пасмурные дни лучше всего выходят портретные снимки. Облака рассеивают свет. Когда нет солнца, сложно определить, какое освещение самое лучшее. Вот один из трюков фотографов – вытяните руку и посмотрите, медленно поворачиваясь по кругу, как меняется освещение, где рука освещена лучше всего – там и фотографируйтесь.

Несколько технических хитростей

Фотограф Адомайтене советует использовать функцию HDR. HDR – High Dynamic Range, она помогает избежать появления глубоких теней и белых мест в кадре. Это особенно актуально в солнечные дни – чтобы на лице не было глубоких теней.

Кроме того, стоит испробовать программы телефона. Во многих телефонах камера автоматически переходит на такой режим, который иногда делает из человека "резиновую куклу". Если вы не хотите получить такой результат, переключите режим.

Не бойтесь коррекции фотографий на телефоне. Хорошо подобранный фильтр покажет ваше творческое самовыражение, оживит снимок. Сама фотограф чаще всего пользуется Snapseed и Instagram.

Правильный угол

Самые хорошие снимки получаются, когда телефон держат на уровне глаз или немного выше. Кроме того, стоит использовать селфи-палку – это полезная вещь.

Благодаря снимку с более далекого расстояния, пропорции будут лучше, поскольку если во время селфи с друзьями вы держите телефон в руке, ваше лицо может казаться намного больше и шире. А самое главное – не забывайте улыбаться!