"Советский пломбир" на прилавках: не все считают это проблемой

27 лет независимости – не препятствие для названий товаров, напоминающих о советском времени. В этом убедился общественный деятель Гедрюс Друктейнис, который купил в одном из магазинов в Девенишкес произведенный в Литве "Советский пломбир", пишет lrt.lt.

Реакция политиков на такой товар – разная. Представитель правящих "крестьян" Томас Томилинас сказал, что в стране есть и более серьезные проблемы. А консерватор Лауринас Кащюнас подчеркнул, что так мы бессознательно участвуем в пророссийской пропаганде.

Друктейнис на Facebook разместил фотографию мороженого, которое купил в Девенишкес. Он был возмущен тем, что в магазинах есть товары, своим названием напоминающие о 50-летней оккупации.

"Чтобы было интереснее, мы приехали петь гимн в "тоже Литву" – Девенишкес - из принципа. Я купил в одном магазин "Советский пломбир", как понимаете "тоже литовскую" ностальгию. Но увидев, кто производитель этого, опешил – самые литовские литовцы в Вилкавишкисе!

Я понимаю, что тут закон о советской и нацистской символике не работает, но как Вам не стыдно, литовцы? Ведь не было бы стыдно "Нацистский пломбир" производить, лишь бы платили бабки? Вы крепостные, крепостные..." – написал Друктейнис.

LRT.lt связался с главой компании Art Glacio Арунасом Симутисом, который заверил, что этот мороженое попало на прилавки литовских магазинов случайно, они производятся на экспорт.

"Видно, по ошибке туда такое мороженое попало: его не должны продавать в Литве, оно экспортное. Если заказчик заказывает под таким названием, мы и производим. Название не нами создано, есть покупатель, которому такое название подходит, он у нас его покупает", – сказал собеседник.

Он признал – что это не по-граждански, но выбора нет, заказов не много.

На вопрос, не намерены ли они менять название, собеседник сказал, что нет, поскольку такое название нужно заказчику.

Напомним, что три года назад компания Samsonas отказалась от продававшихся прежде в Литве "Советских" сосисок, оставив лишь рисунок с изображением людей того времени.

Томилинас на вопрос о таких названиях, ответил, что в Литве есть и более серьезные проблемыe, но он не против того, чтобы подобных явлений было как можно меньше.

"Я не раз видел подобные аллюзии. Я считаю, что это не является главной проблемой в жизни. Но если для кого-то это проблема, то тогда такого мороженого не должно быть.

Любой производитель мог бы добровольно отказаться от таких названий – безо всяких запретов. Кто работает с производителями и брендами, должны говорить о том, чтобы подобных аллюзий и связей было как можно меньше", – сказал Томилинас.

Консерватор Кащюнас отметил, что бессознательно предприниматели таким образом участвуют в российской информационной войне, усилении ностальгии и разочарования в современном строе в Литве.

"Возможно, ведомые коммерческим интересом предприниматели сделали это, но это совпадает с линией российской пропаганды, информационной войны, которая ориентирована на усиление ностальгии по советскому прошлому. Те, кто чувствует ностальгию (по советскому времени – LRT.lt), разочаровываются в нашем демократическом строе. (...)

Если это решение бизнеса, то оно безграмотное. Может с коммерческой точки зрения все выглядит иначе, но с точки зрения гражданственности, патриотизма - это безграмотное и неправильное решение", – сказал Кащюнас.

По его словам, в таком случае стоит подумать об определенном регулировании, введении фильтра, но в первую очередь, по его мнению, надо апеллировать к сознательности предпринимателей.