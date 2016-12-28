"Советский" концерт с пионерами вызвал волну негодования: что происходило на самом деле?

В социальной сети Facebook волной сарказма и негодования отреагировали на проведенный в Игналинском центре спорта и культуры концерт, переносящий зрителя на кроткое время в советские времена, чтобы показать, как такие выступления выглядели 40 лет назад.

Однако многим эта идея не понравилась. В том числе и обозревателю Андрюсу Ужкальнису, который поделился фотографией концерта и написал: "Искусство принадлежит массам".

"Мечтаю жить в Игналине? Дата настоящая. Если не верите, проверьте на странице Facebook Игналинского центра культуры", - этой же фотографией поделился доцент факультета коммуникации Вильнюсского университета Римвидас Лаужикас.

Что на самом деле происходило в Игналине?

Во второй день Рождества в Игналинском центре культуры и спорта традиционно поздравили лучших спортсменов района и отметили 40-летие Игналинского дома культуры. В рамках концерта было решено перенести зрителя на некоторое время в 1976 год, когда был открыт дом культуры. Зрителей оказалось так много, что концерт пришлось повторить.

Режиссером спектакля является Йоланта Нарбутайтене. Сообщение о нем было размещено на сайте Игналинского самоуправления.

"Концерт начался с такой сценки: муж и жена во время подготовки к Рождественскому концерту находят старую газету, которая рассказывает о праздновании открытия Игналинского центра культуры. Женщина очень захотела увидеть увидеть, как в те времена выглядел концерт, а прознавший об этом желании Дед Мороз (В Литве - Каледу Сенялис) решил его выполнить. Итак, удивленная и немного напуганная пара появляется на концерте 1976 года.

На сцене, которая украшена словами "Искусство принадлежит народу", звучат старые шлягеры, появляется эстрадная группа тех времен, танцуют в яркие одежды одетые танцоры, коллективы учащихся, маршируют и поют пионеры, а исполнители народных танцев кружатся под песню "Наш председатель колхоза в середине круга...".

Зрителя помоложе такая картинка, видимо, не слишком заинтересовала, а у людей старшего возраста вызывала улыбку, так как они это все еще прекрасно помнят.

Позже пара, Аста и Эймантас, возвращаются в наши времена. Они с радостью приглашают полюбоваться на достижения нынешних времен. Любительские песенные и танцевальные коллективы дарят незабываемые рождественские моменты, выступают гости вечера — группа "Дар".

Режиссер концерта: ничего мы не прославляем

"Как нам приятно, что мы прославились. Могу сказать, что фотография была выхвачена из контекста, так как люди, которые были на концерте, реагировали совсем по-другому. И правда, никаких мыслей не было, что это — прославление советских времен, это фантазия на тему, как 40 лет назад мог выглядеть подобный концерт. А сейчас мы можем это делать свободно, без каких-либо восхвалений и ностальгии.

Все в зале эту шутку поняли. Какой-нибудь параноик мог это воспринять, как восхваление? Мы что своей тени боимся? Мы только возвращаемся в то время, поэтому очень странно, что с такой злостью реагируем", - возмущалась режиссер концерта Йоланта Нарбутайтене.

Узнав о том, что размещенный ранее в социальной сети Facebook фотоальбом уже удален, она удивилась и сказала, что фотографии надо вернуть, т. к. не стоит бояться своей истории. Даже если в Литве запрещают символы советского и нацистского режимов.

"Мы точно ничего плохого не сделали. Чему тут ужасаться? Почему раздувают из мухи слона? Культура во все времена служила власти, только менялись флаги, или нет? Ничего мы не прославляли, смеялись над тем временем, в котором выросли. И вы ведь не увидите там никаких советских символов — готовясь к концерту, мы посмотрели, что использовать нельзя. Серп и молот? Смеетесь — с прожектором не найдете, только красный флаг и цвет", - объяснила режиссер.

На вопрос о том, какой могла быть реакция, если на сцене сыграть выступление гитлерюгенда, Й. Нарбутайтене признала, что это период не стала бы выбирать.

"Не знаю, как бы мы посмотрели, если бы центр культуры был создан, например, в 1941 году. Просто хотели посмеяться", - утверждала режиссер. Зная о том, какую реакцию вызвало выступление, сейчас, по словам Й.Нарбутайтене, она бы подумала, браться ли за постановку.

"Мы действительно не думали, что люди живут с такими страхами. Полагаю, что за эти годы мы продвинулись вперед и должны смеяться и радоваться, что живем в другое время, но, видимо, людям очень хочется вернуться и искать врагов. Не знаю, просто жалко затраченных людьми усилий" , - сказала Й.Нарбутайтене.

"Это уже нездоровое отношение"

Представитель самоуправления Игналинского района по связям с общественностью Лина Ковалевскене сказала DELFI, что слышала о волне возмущения фотографиями, но не придает этому большого значения.

"Состоялся рождественский концерт, во время которого был разыгран фрагмент концерта из 1976 года. В то время был открыт дом культуры, как раз в Рождество отмечали 40-летие. Это было сделано в комической форме. Дед Мороз одну пару отправил в те времена. Они увидели, каким тогда был концерт, как все выглядело и вернулись в настоящее время", - пересказала сюжет Л.Ковалевскене.

По ее словам, реакция на фотографии была слишком бурной. Представитель самоуправления также добавила, что возмутились представлением только те, кто на нем не был и не видел всего контекста.

"Кто как захотел, так и понял. Может быть сильно над теми временами и не смеялись, но все, что касается атрибутики — с юмором. Кто возмутился, считаю, что это проблемы тех людей. Как и в случае с Грутским парком. Думаю, это уже какое-то нездоровое отношение тех людей", - сказала Л. Ковалевскене.