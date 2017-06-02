Советник мэра Вильнюса: мама русская, отец поляк - я типичный вильнюсец

Гостем программы 1 июня стал советник мэра Вильнюса Александр Зубряков, дипломированный журналист, который начинал свою карьеру с таких русскоязычных изданий, как «Эхо Литвы», «Экспресс-Неделя» и «Русская радио Балтия», а позже работал корреспондентом в новостной передаче на литовском коммерческом канале TV3.

Сейчас А.Зубряков является советником мэра Вильнюса по связям с общественностью.

«Если сравнить, чего бы я мог достичь и достиг у себя в стране или в другой стране, то это несравнимые вещи. Сейчас многие слушают и думают: везунчик, одному повезло. Но надо понимать, что нужны уверенность в себе, упертость, и тогда эти двери открываются. И, естественно, ты должен любить то, что ты делаешь, это самое главное», - выделил составляющие своей успешной карьеры советник мэра Вильнюса Александр Зубряков.

Как рассказал гость передачи, в его крови течет интернациональная кровь - бабушка Александра родом из Волгограда, вторым браком она вышла замуж за литовца.

«Мама ассимилировалась и была литовкой, а мой отец - поляк. А дедушка с папиной стороны был белорусом. Так что я типичный вильнюсец. Однажды на совещании с командой мэра мы поиграли в такую игру, я попросил поднять руки тех, кто действительно из Вильнюса, и кроме меня было еще 2 руки из 15 человек», - поведал советник мэра.

На вопрос журналиста, откуда в его фамилии в документах появилось окончание «ас» — Зубряков ответил: «Я добавил окончание. Я вообще я себя считаю гражданином Литвы, я родился в Литве, у меня есть это патриотическое чувство».

Он рассказал, что идея украсить улицы Вильнюса табличками с оригинальными названиями улиц (Русская улица и др) принадлежит мэру Ремигиюсу Шимашюсу.

«Это его личная инициатива, он очень болел за нее, мы все болели. И даже когда она не получила одбрения у представителя правительства в Вильнюсском округе, это вообще была интересная история: премьер «за», министр иностранных дел «за», а представитель говорит, это незаконно, название надо писать на официальном языке. На что мы отвечали, что это не официальная табличка, для туристов, чтобы сфотографироваться, сделать «сэлфи». И мы очень рады, что выиграли этот суд.

Супруга А.Зубрякова, Эдита, полька, со своими детьми А.Зубряков говорит и на русском, и на литовском языке, а дочь Эмилия, по его словам, уже знает 4 языка.

«У меня самого была очень хорошая учительница литовского языка, за что ей большое спасибо, она, по сути, меня и научила хорошо разговаривать. Да и мама тоже со мной старалась говорить по-литовски. Бабушка говорила по-русски, а мама — по-литовски», - поведал А.Зубряков.