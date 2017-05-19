Состояние раненой отцом девушки из Кармелавы все еще остается тяжелым

Состояние девушки (1995 г.р.) из Кармелавы,в которую в ночь на четверг стрелял ее отец, все еще остается тяжелым, но стабильным. Об этом DELFI информировали врачи Каунасской клиники. К счастью, ей вовремя была оказана помощь, поэтому опасность ее жизни не грозит.

Напомним, что девушку из горящего дома вынес кинолог и оказал ей первую помощь. Приехавшие врачи реанимировали ее. Спасти ей жизнь помогла своевременно оказанная помощь.

DELFI напоминает, что в четверг около часа ночи поступило сообщение о том, что во время конфликта мужчина (1960 г.р.) из нелегального пистолета стрелял в свою дочь и ее сожителя (1993 г.р.), затем поджег дом и покончил с собой.

Выяснилось, что мужчина (1960 г.р.) был осужден за сексуальное насилие над другой своей дочерью. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Ночь, в которую он совершил преступление и покончил с собой, была последняя его ночь на воле, с 18 мая он должен был сесть в тюрьму.