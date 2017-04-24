Соседняя Латвия стала "печальным лидером" ЕС по числу новых ВИЧ-больных

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rus.DELFI.lv
понедельник, 24 апреля 2017 г. 19:10
Согласно данным за 2016 год, число констатированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Латвии превысило показатель Эстонии и являлось самым высоким среди всех стран ЕС и Европейской Экономической зоны. Об этом сообщает LETA.
© Shutterstock nuotr.

"Это очень тревожный сигнал для системы здравоохранения Латвии, свидетельствующий об острой необходимости подключить все уровни государственных институций к решению проблемы. Нужно не только информировать и просвящать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. Тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию", — пояснила глава Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 больных ВИЧ, из них 365 узнали о своей болезни в прошлом году. Чаще всего вирус передается путем гетеросексуальных половых контактов (38% случаев). Гомосексуальные связи привели к 6,6% констатированных случаев заболевания. Отмечается, что ВИЧ в Латвии затрагивает все возрастные группы — и новорожденных, и людей в возрасте старше 55 лет.

За первые восемь месяцев 2016 года в Латвии было зарегистрировано 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре — еще 168. В это же время была запущена общественная кампания по информированию населения об опасностях, которые несет вирус иммунодефицита человека. Жители стали более активно проходить тест на ВИЧ, и результаты оказались пугающими — за время кампании число новых пациентов ВИЧ в Латвии удвоилось.

Как сообщили Delfi в центре профилактики и контроля заболеваний, выросло также число случаев, когда человек заражался ВИЧ при неустановленных обстоятельствах. В 2016 году таких было 135, а годом ранее — 119. Увеличилось вдвое число случаев, когда вирус передавался от матери-носителя к ее ребенку — 6 против 3 в 2015 году.

Также растет число инфицированных женщин — в 2016-м констатировано 135 новых случаев. В Риге за год выявлено 206 новых больных. Учитывая сокращение числа населения в столице, Центр профилактики и контроля заболеваний заявил о том, что каждый 150-й рижанин на данный момент является носителем ВИЧ. В 2015 году статистика свидетельствовала об 1 случае заболевания на 200 жителей.

Специалисты уже сейчас хотят использовать в отношении ВИЧ в Латвии термин "эпидемия", так как наблюдается тенденция к росту его распространения. По подсчетам ВОЗ, число ВИЧ-инфицированных в Латвии может быть вдвое больше, чем обнаружено, поэтому очень важно вовлечь в лечение ту часть инфицированных, которые не знают о наличии у них заболевания.

В целом в Европе заболеваемость СПИД и ВИЧ падает, а в Восточной Европе, в том числе в Латвии, растет. Крупнейший очаг инфекции — в Риге, где болеет каждый двухсотый человек, и в Юрмале, где болеет каждый трехсотый, сообщает BNS со ссылкой на газету Diena.

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