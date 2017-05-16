Соотношение пенсии и зарплаты радикально изменится

Демографическое положение в Литве ухудшается, общество стареет, поэтому это оказывает все большее давление на пенсионную систему.

"Если ничего не делать, пенсии будут еще меньше. В настоящее время средняя пенсия составляет около 43% средней зарплаты. Если мы ничего не будем делать, эта разница сильно изменится, может снизится и наполовину", – сказал на пресс-конференции глава Центробанка Литвы Витас Василяускас.

На конференции были представлены способы решения проблем пенсионной системы.

"Если смотреть на 20 лет вперед, эти "ножницы" – очень неблагоприятны. На сегодняшний день на 10 работающих людей приходится 3 пенсионера. Через 20 лет число пенсионеров увеличится в два раза. Значит, бремя станет еще тяжелее", – сказал Василяускас.

Число работающих в то время снизится на 40%.

ЦБ предлагает узаконить личные счета, которые были бы связаны с уплаченными за всю жизнь взносами по социальному страхованию и получение выплат независимо от пенсионного стажа.

Государство обязуется выплатить деньги с личного счета, а житель мог бы каждый день проверять, какую сумму накопил.

"Проще говоря, это был бы виртуальный счет, на котором можно посмотреть, сколько человек платит и сколько получит в старости. Основная цель – прозрачность и мотивация. По нашему мнению, это подействовало бы на сознание людей, а взносы снизили бы "тень", – сказал он.

Второе – утвердить более гибкие формы труда и выхода на пенсию людей старшего возраста.

"Общество стареет, молодых людей становится меньше, поэтому надо побуждать пожилых людей оставаться на рынке труда. Если они этого хотят.

Как одно из средств - выплата частичной пенсии работающим, возможность работать не полный рабочий день. Главное, чтобы на виртуальном счету человека определенного возраста не уменьшалась сумма накопленных средств", – сказал Василяускас.

Также предлагают снизить значимость пенсионного возраста. Это помогло бы оставаться на рынке труда тем пенсионерам, которые хотят и могут работать дольше.

Третье – узаконить обязательную стратегию цикла инвестирования пенсий II ступени. Это обеспечит большую защиту участников этих фондов.

Итак последнее – поощрение правильного накопления. Несколько ступеней пенсионного накопления помогает рассеять риск. Но такое дополнительное накопление должно быть достаточно значимым для пенсионных доходов.

"Мы считаем, что нужен фонд цикла жизни, где человек, достигший определенного возраста, автоматически переходит на следующую ступень, в зависимости от риска. По мене взросления человека – риск должен снижаться", – сказал Василяускас.