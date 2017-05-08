Сообщивший о лежащем на улице человеке мужчина попал в переделку: грозит штраф

Вильнюсец Ремигиюс увидел лежащего на газоне человека и хотел вызвать скорую помощь, но попал, по его словам, в абсурдную ситуацию.

Ему объяснили, что если, приехав на место, врач не найдет этого человека, то звонившего привлекут к ответственности за ложный вызов и ему придется заплатить штраф.

"Смех сквозь слезы, когда стараешься проявлять гражданскую позицию, делать так, чтобы в этой стране всем было лучше, безопаснее жить, начинается такой цирк. Поступив по-человечески, можно стать обвиняемым и получить штраф или быть привлеченным к уголовной ответственности", – сказал Ремигиюс.

В свою очередь представитель Вильнюсской станции скорой помощи Витянис Кершис сказал DELFI, что вильнюсцу правильно разъяснили ситуацию и объяснил, почему ввели такие правила.

"5 мая после обеда я ехал со стороны кладбища Расу в сторону Антакальниса и заметил за железнодорожным виадуком, недалеко от ул. Друёс, справа, за пешеходной дорожкой, на газоне человека в черной одежде, рядом лежал пакет с чем-то. Я тогда перестраивался в первую полосу и видел человека через окно справа. Там допустимая скорость высокая, я ехал на грузовике, поэтому и рассмотреть не было возможности, что уже говорить о том, чтобы остановиться", – рассказал Ремигиюс о происшествии.

По его словам, он решил позвонить по Единому номеру помощи. Он так и поступил. Оператор его расспросила обо всем и поблагодарила за информацию. Потом ему перезвонила другая оператор ЕЦП: :Она спросила, что случилось, я ответил, что видел лежащего человека, остановится не мог. Тогда эта женщина сказала: "Хочу вас информировать, что если человека в том месте не найдем, то зафиксируем ложный вызов". Я спросил, что же мне делать в подобном случае, если я не могу остановиться, не звонить, не сообщать? Мне повторили, что я должен остановиться, подойти, спросить, что случилось и т.п. Может, это и логично, но ситуации бывают разные", – сказал собеседник, заметив, что после подобных случаев пропадает желание что-либо делать.

Ремигиюс позвонил на станцию скорой помощи, описал ситуацию, ему сказали, что все верно - он водитель, должен уметь оказывать первую помощь, поэтому должен остановиться и оказать человеку помощь.

"Поскольку я не видел смысла продолжать выяснять этот вопрос, я спросил, где могу написать жалобу, не ответили, тогда я спросил, куда могу написать предложение (если их принимают, а жалобы - нет). Мне сказали, что надо писать в Конституционный суд (поскольку он издает законы). Ну, понятно, что дальше был разговор ни о чем. "Вы в этой ситуации сделали минимум из возможного", – сказал собеседник. А в конце он мне сказал, на "десерт", что если виденный мною человек умер бы, то я бы еще и ответил за это", – рассказал Ремигиюс.

В свою очередь представитель Станции скорой помощи Кершис поблагодарил вильнюсца за гражданскую позицию, но призвал и понять врачей. "Гражданская позиция не должна заканчиваться на увидел-позвонил, надо подойти, выяснить, что и как. Может, человек пьян – нужна ли ему помощь, может он упал, потом встанет и пойдет дальше. Надо спросить. Бывает., что вызывают и к лежащим на обочине манекенам. В день бывает до 20 таких вызовов, приезжаем на место, а там - никого", – сказал Кершис.