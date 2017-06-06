Сообщивший о бомбе в аэропорту мужчина закрыт в арестантскую

Начальник каунасского комиссариата Дарюс Жукаускас рассказал, что подозреваемого задержали две сотрудницы полиции. Подозреваемый во время задержания сопротивления не оказаывал.
По словам Жукаускаса, подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции. Он уже был судим за употребление наркотиков и хранение огнестрельного оружия.
"Подозреваемый дает показания. Он признал, что совершил преступные действия", – прокомментировал Жукаускас.
Начато расследование. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
О бомбе в аэропорту аноним сообщил 6 июня, в 10.34 ч. Из аэропорта эвакуировали людей, саперы проверили здание, на несколько часов аэропорт был закрыт и его деятельность была остановлена.
Как сообщила компания Lietuvos oro uostai, являющаяся оператором трех аэропортов Литвы, после проверки было установлено, что сообщение было ложным, в 13.30 час. был отозван специальный план для подобных случаев, передает BNS.
Коснулось двух рейсов
Ложное сообщение о заложенной бомбе в Каунасском аэропорту коснулось расписания двух рейсов: самолетов, вылетевших из Эдинбургского аэропорта и Лондонского аэропорта Лутон.
Самолет Ryanair из Эдинбурга приземлился в запланированное время – в 11.25, но был припаркован вдали от терминала, пассажиров обеспечили водой.
Самолет Wizzair, следовавший из Лутона, должен был приземлиться в 12.30, экипаж направил его в Вильнюс, где он приземлился в 12.06.
Рейс из Каунаса в Лондон был отозван и пассажиры лично договаривались с авиакомпанией о возврате или замене билетов.