Сообщивший о бомбе в аэропорту мужчина закрыт в арестантскую

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ru.DELFI.lt
вторник, 6 июня 2017 г. 15:43
6 июня, после обеда каунасская полиция сообщила о том, что в Каунасе, на шоссе Раудондварё, задержан мужчина (1989 г.р.), который в первой половине того же дня сообщил о бомбе в Каунасском аэропорту.
Pranešta, kad užminuotas Kauno oro uostas
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Начальник каунасского комиссариата Дарюс Жукаускас рассказал, что подозреваемого задержали две сотрудницы полиции. Подозреваемый во время задержания сопротивления не оказаывал.

По словам Жукаускаса, подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции. Он уже был судим за употребление наркотиков и хранение огнестрельного оружия.

"Подозреваемый дает показания. Он признал, что совершил преступные действия", – прокомментировал Жукаускас.

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Начато расследование. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

О бомбе в аэропорту аноним сообщил 6 июня, в 10.34 ч. Из аэропорта эвакуировали людей, саперы проверили здание, на несколько часов аэропорт был закрыт и его деятельность была остановлена.

Как сообщила компания Lietuvos oro uostai, являющаяся оператором трех аэропортов Литвы, после проверки было установлено, что сообщение было ложным, в 13.30 час. был отозван специальный план для подобных случаев, передает BNS.

Коснулось двух рейсов

Ложное сообщение о заложенной бомбе в Каунасском аэропорту коснулось расписания двух рейсов: самолетов, вылетевших из Эдинбургского аэропорта и Лондонского аэропорта Лутон.

Самолет Ryanair из Эдинбурга приземлился в запланированное время – в 11.25, но был припаркован вдали от терминала, пассажиров обеспечили водой.

Самолет Wizzair, следовавший из Лутона, должен был приземлиться в 12.30, экипаж направил его в Вильнюс, где он приземлился в 12.06.

Рейс из Каунаса в Лондон был отозван и пассажиры лично договаривались с авиакомпанией о возврате или замене билетов.

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Сообщивший о бомбе в аэропорту мужчина закрыт в арестантскую (9)

Pranešta, kad užminuotas Kauno oro uostas
6 июня, после обеда каунасская полиция сообщила о том, что в Каунасе, на шоссе Раудондварё, задержан мужчина (1989 г.р.), который в первой половине того же дня сообщил о бомбе в Каунасском аэропорту.
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