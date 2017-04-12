"Содра" "приветствует" эмигрантов прямо в аэропорту

"Проверьте! Может у вас есть долг за обязательное страхование здоровья?", – такой плакат - практически первое, что видят эмигранты, прилетевшие в Литву, сразу после того как выходят из самолета.

Представители Фонда обязательного страхования "Содры" говорят, что так хотят эффективнее достучаться до эмигрантов, однако специалисты по связям с общественностью критикуют такой шаг "Содры".

В начале года "Содра" занялась жителями, которые задолжали обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ). Сначала людей призывали заплатить долги, представить документы, свидетельствующие об отъезде, декларировать отъезд.

В конце марта сообщили, что за неполных три месяца долг ОНЗ сократился на 11 млн. евро, начали взыскание долгов.

"Мы поэтапно будем взыскивать долг, общая сумма которого составляет 50 млн. евро. Мы надеемся, что к концу года эти меры коснутся всех должников", – сказал директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс.

По словам представителя Вильнюсского аэропорта Агне Мажейките, плакаты "Содры" висят в аэропорту с февраля этого года.

Представитель отдела коммуникации "Содры" Ритас Стальнёнис сказал, что цель этих плакатов - информирование эмигрантов о том, что если они не декларировали отъезд, у них есть долги по ОНЗ.

Он прибавил, что информация также сообщалась по другим каналам: на сайтах для эмигрантов размещали инфоблоки и актуальную информацию, общались с общинами эмигрантов в разных странах, им присылали необходимую информацию.

Партнер Nova Media Ариюс Катаускас оценил плакаты "Содры" неоднозначно.

"С одной стороны, "Содра" отвечает за сбор налогов. С другой, как чувствуют себя сами люди? Приезжают в страну, из которой уехали, и вместо "добро пожаловать" видят "проверь, может, у тебя есть долги". Какие эмоции это вызывает? Думаю, людям на самом деле сложно себе осознать, что такое этот ОНЗ – почему они должны его платить.

Одна из основных проблем - уехавшие люди не понимают, почему должны его платить, почему его им вообще насчитывают, почему это делают", – сказал он, подчеркнув, что такое известие эмигранты принимают отрицательно.

"Пытаются собрать 10 млн., а в итоге жертвуют репутацией не только "Содры", но и государства. В долгосрочной перспективе мы получим элементарное желание избежать неприятностей и поток негатива со стороны эмигрантов", – сказал собеседник.

Специалист по маркетингу Линас Шимонис сказал, что сама по себе информация в аэропорту - это неплохо, плохо другое: "Трагически плоха интонация и подборка слов – сама подача информации "Содрой". Интонация такая: "Вы должны, идите и выясняйте", – сказал он.

По словам специалиста, надо было обращаться так: "Мы приносим извинения, но наши данные, которые, возможно, неверны, показывают, что, возможно, у Вас есть небольшой долг. После этого надо попросить, если людям несложно, проверить информацию, связаться с нами. ГНИ с этим неплохо справляется".