"Содра" предупреждает: в феврале будут взыскивать неуплаченный ОНЗ

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ru.DELFI.lt
вторник, 24 января 2017 г. 15:05
20 000 жителей Литвы на 11-12 месяцев опаздывают с уплатой обязательного налога на здравоохранение (ОНЗ). Эту задолженность – 5,7 млн. евро – в начале февраля начнут взыскивать в установленном законом порядке, если должники не уплатят налог до 31 января, сообщается в пресс-релизе Фонда социального страхования ("Содры").
© DELFI (M.Ažušilio nuotr.)

"Это только часть лиц, которые должны самостоятельно делать взносы, однако не выполняют обязательства. Даже если человек в данный момент живет и работает не в Литве, но не сообщил об этом "Содре", Реестру жителей или Государственной налоговой инспекции, то долг ему считают, а если он его не заплатят - взыскивают.

Эта санкция вскоре будет применена в отношении всех долгов свыше 1 месячного взноса", – сказал заместитель директора "Содры" Ежи Мискис.

По его словам, все должники "Содры" сейчас получили напоминание о необходимости заплатить ОНЗ и существовании долга.

"Содра" напоминает, что лица, не работающие по трудовому договору, не застрахованные государством, обязаны делать ежемесячные взносы в "Содру". Взносы составляют 9% от минимальной зарплаты; сейчас это 34,20 евро. Государство страхует тех, кто зарегистрирован на Бирже труда, а также людей со стажем больше 30 лет – проверить, есть ли долг можно через сайт www.sodra.lt.

Кроме того, за счет государства страхуют беременных женщин; одного из родителей, воспитывающих ребенка до 8 лет или большее число детей до 18 лет.

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"Содра" предупреждает: в феврале будут взыскивать неуплаченный ОНЗ (8)

Содра предупреждает: в феврале будут взыскивать неуплаченный ОНЗ
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