"Содра" посчитала, какой будет пенсия через 30 лет

Достойная жизнь в старости - на 246 евро. Такую среднюю пенсию нынешняя система сулит будущим пенсионерам, которые сейчас получают среднюю зарплату, через 30 лет. Единственная возможность иметь достаточно средств в старости - это самостоятельное накопление этих средств, сообщает Ассоциация компаний страхования жизни, пишет lrt.lt.

68-летний Александр Вилкс, бывший инженер-конструктор, который участвовал в проектировании первого в Литве искусственного сердца. Сегодня он – пенсионер, который получает пенсию 284 евро (его трудовой стаж - 34 года). Это средняя пенсия в Литве.

"Больше половины пенсии уходит на содержание жилья и лекарства, а на еду и другие нужды остается 110 евро", - рассказал Вилкс, признав, что на среднюю пенсию в Литве прожить непросто.

Но он не склонен жаловаться: он научился жить очень скромно, кроме того, они живут вдвоем с супругой.

"Я очень люблю рыбу, но в магазин я не хожу – знаю, там за несколько кусков лосося придется выложить 6 евро и съешь их за раз. Лучше поехать на рынок, купить трех огромных морских лещей за 10 евро. Мы разделываем их на котлеты, делаем заливное, варим уху из головы и костей. И так за 10 евро едим целую неделю. Ну, а осенью мы ездим за грибами, ягодами, яблоками нас обеспечивают друзья, у которых есть дачи", - поделился опытом выживания пенсионер.

Но он признал: чтобы наслаждаться достойной старостью, пенсии должны быть больше. По его подсчетам, жить было бы легче, если бы пенсия была хотя бы на 200 евро больше. Вилкс предлагает будущим пенсионерам думать о старости сейчас, не ждать, пока что-то сделает государство.

Прогнозы на будущее ничего хорошего будущим пенсионерам не сулят: если исходить из нынешней системы, размером доходов, минимальной зарплаты и др., то по подсчетам "Содры" через 30 лет пенсионер в Литве, который 30 лет работал за 600 евро, получит пенсию в размере 246 евро.

"Правда, это теоретические подсчеты, а реально может быть и хуже. Ведь уже в 2040 году в Литве пенсионера будут содержать 1,3, а не 2,5 работника, как сейчас – таковы прогнозы Еврокомиссии, - сказал президент Ассоциация компаний страхования жизни Артурас Бакшинскас. – Мы видим явный сигнал, что для обеспечения достойной старости, недостаточно усилий государства – единственный способ обеспечения достойной старости - самостоятельное откладывание средств".