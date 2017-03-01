"Содра" откладывает взыскание ОНЗ до конца марта

BNS
среда, 1 марта 2017 г. 14:51
Фонд государственного страхования ("Содра") в феврале ждал от эмигрантов информацию об уплате обязательного налога на здравоохранение (ОНЗ), до сих пор работники "Содры" не смогли оценить все поступившие данные, поэтому взыскание долгов откладывается до конца марта, сказал директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс.
Emigrants

В январе, когда среди жителей, особенно эмигрантов, появилось беспокойство в связи с массовыми предупреждениями о неуплате ОНЗ, руководство "Содры" решило на месяц отложить принятие решения о взыскании долгов.

"Дело в том, что мы до сих пор получаем массу документов из-за границы о том, что люди застрахованы в других странах ЕС, значит в Литве ОНЗ они не должны платить. Пока мы еще не обработали все документы. Их количество уменьшается, но мы до сих пор не рассмотрели все полученное – планируем закончить до третьей недели марта (...). Если не будет нового наплыва, то сможем начать взыскивать с тех, кто должен был заплатить", – сказал он BNS.

Глава "Содры" подчеркнул, что хотят собрать ОНЗ не конкретно с эмигрантов, а с тех, которые должны быть застрахованы в Литве.

По его словам, специалисты с начала года уже оценили около 20 000 документов, еще осталось около 10 000 заявок.

Поскольку данные меняются, то "Содра" не может сказать, сколько должников было на конец февраля. По последним данным, было около 100 000 человек, которые были должны ОНЗ как минимум за 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что после призыва заплатить долг в январе поступило больше 30 000 документов, оправдывающих неуплату около 2,2, млн. евро.

Эмигранты, декларировавшие отъезд из Литвы, ОНЗ платить не должны. Те, кто не декларировал отъезд, могут прислать документы, свидетельствующие о том, что они застрахованы в другой стране.

После того как информацию о должниках передадут приставам, деньги будут сняты с литовских счетов.

Синкявичюс признал, что у "Содры" нет возможности взыскать долги со счетов в зарубежных банках. Однако должники никогда не смогут пользоваться в Литве бесплатными услугами здравоохранения.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Прогноз на месяц: часть марта будет теплой

Pavasario pranašės snieguolės
На Масленицу зиму долго гнать в этом году не пришлось, зима ушла быстро, а в последний день февраля установилась очень теплая погода, правда 1 марта стало немного прохладнее. Однако не стоит огорчаться, все еще впереди.

"Содра" откладывает взыскание ОНЗ до конца марта

Emigrants
Фонд государственного страхования ("Содра") в феврале ждал от эмигрантов информацию об уплате обязательного налога на здравоохранение (ОНЗ), до сих пор работники "Содры" не смогли оценить все поступившие данные, поэтому взыскание долгов откладывается до конца марта, сказал директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс.

Клайпеда хочет стать молодежной столицей Европы 2020 (2)

Клайпеда хочет стать молодежной столицей Европы 2020
Литовская Клайпеда подала заявку на титул Молодежной столицы Европы 2020, сообщила в среду администрация портового города.

Министру обороны Германии - высокая награда Литвы (4)

Ursula von der Leyen
Президент Литвы Даля Грибаускайте вручит высокую государственную награду Литвы министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен за укрепление военного сотрудничества стран.

Украинцы из Донецка: Литва сначала нас интегрировала, а теперь гонит прочь? (62)

Евгений Миловичко и Ольга Лысяк
"Литва сначала нас интегрировала, вложила в нас 17 000 евро, а теперь, когда мы интегрировались и оба тут работаем, гонит прочь", - разводят руками беженцы из Донецка Евгений Миловичко и Ольга Лысяк, которые с сыном Данилой пытались обрести свой дом в Литве. В Департаменте миграции отмечают, что ситуация с безопасностью в Украине изменилась, "конфликт локализован", а в Литву украинцы могут приехать по рабочей визе.
Facebook друзья
Rambler's Top100