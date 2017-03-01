"Содра" откладывает взыскание ОНЗ до конца марта

Фонд государственного страхования ("Содра") в феврале ждал от эмигрантов информацию об уплате обязательного налога на здравоохранение (ОНЗ), до сих пор работники "Содры" не смогли оценить все поступившие данные, поэтому взыскание долгов откладывается до конца марта, сказал директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс.

В январе, когда среди жителей, особенно эмигрантов, появилось беспокойство в связи с массовыми предупреждениями о неуплате ОНЗ, руководство "Содры" решило на месяц отложить принятие решения о взыскании долгов.

"Дело в том, что мы до сих пор получаем массу документов из-за границы о том, что люди застрахованы в других странах ЕС, значит в Литве ОНЗ они не должны платить. Пока мы еще не обработали все документы. Их количество уменьшается, но мы до сих пор не рассмотрели все полученное – планируем закончить до третьей недели марта (...). Если не будет нового наплыва, то сможем начать взыскивать с тех, кто должен был заплатить", – сказал он BNS.

Глава "Содры" подчеркнул, что хотят собрать ОНЗ не конкретно с эмигрантов, а с тех, которые должны быть застрахованы в Литве.

По его словам, специалисты с начала года уже оценили около 20 000 документов, еще осталось около 10 000 заявок.

Поскольку данные меняются, то "Содра" не может сказать, сколько должников было на конец февраля. По последним данным, было около 100 000 человек, которые были должны ОНЗ как минимум за 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что после призыва заплатить долг в январе поступило больше 30 000 документов, оправдывающих неуплату около 2,2, млн. евро.

Эмигранты, декларировавшие отъезд из Литвы, ОНЗ платить не должны. Те, кто не декларировал отъезд, могут прислать документы, свидетельствующие о том, что они застрахованы в другой стране.

После того как информацию о должниках передадут приставам, деньги будут сняты с литовских счетов.

Синкявичюс признал, что у "Содры" нет возможности взыскать долги со счетов в зарубежных банках. Однако должники никогда не смогут пользоваться в Литве бесплатными услугами здравоохранения.