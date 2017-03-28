"Содра" начинает взыскание долгов с тысяч жителей

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ru.DELFI.lt
вторник, 28 марта 2017 г. 14:49
За три месяца долги по обязательному страхованию здоровья (ОСЗ) уменьшились почти на 11 млн. евро, а на этой неделе будет начат процесс их взыскания, сообщает директор Фонда государственного страхования Миндаугас Синкявичюс.
Mindaugas Sinkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

С 1 января жители заплатили в "Содру" больше 5 млн. евро долгов по обязательному налогу на здравоохранение (ОНЗ).

За это время число должников, не плативших взносы больше года, сократилось больше чем на 20%, в "Содру" обратились 52 000 живущих и работающих за границей литовцев.

"30% из них живут в Великобритании, по 20% – в Ирландии и Норвегии, а остальные в Дании, Швеции, Германии и др. странах", – сказал Синкявичюс.

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Оценив полученную информацию, специалисты "Содры" аннулировали долги на сумму 5,8 млн. евро.

Еще 5,11 млн. евро ОНЗ поступили на счет "Содры" с начала января до конца марта.

Однако Синкявичюс сказал, что еще около 200 000 жителей должны ОНЗ.

"На этой неделе поэтапно начнем взыскивать долги. Начнем с тех, кто должен за 2 месяца, таких 20 000 человек, их общий долг – 2 млн. евро", – сказал директор "Содры".

Потом займутся теми, у кого долг за 3 месяца, потом за 4 и т.д.

"Поэтапно мы взыщем этот долг, который составляет около 50 млн. евро. надеемся, что к концу года меры взыскания будут применены ко всем должникам", – сказал он.

Синкявичюс подчеркнул, что у "Содры" нет цели взыскивать ОНЗ с эмигрантов, поэтому их призывают проверить в интернете, нет ли у них долга www.sodra.lt/pasitikrink и заполнить в Центре реестра или Государственной налоговой инспекции (ГНИ) декларацию об отъезде.

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"Содра" начинает взыскание долгов с тысяч жителей (6)

Mindaugas Sinkevičius
За три месяца долги по обязательному страхованию здоровья (ОСЗ) уменьшились почти на 11 млн. евро, а на этой неделе будет начат процесс их взыскания, сообщает директор Фонда государственного страхования Миндаугас Синкявичюс.
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