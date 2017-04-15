Социолог: рейтинг "крестьян" снижается четвертый месяц - это уже тенденция

По рейтингам лидирует Литовский союз крестьян и зеленых, консерваторы — на втором месте, вверх поднимаются и социал-демократы, демонстрирует опрос, проведенный компанией по исследованию рынка и общественного мнения Vilmorus, который в субботу публикует Lietuvos rytas.

По данным опроса, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, то за «крестьян» проголосовали бы 21,1% респондентов (21,7% в марте), свой голос Союзу отечества — Литовским христианским демократам отдали бы 14,1% жителей (13,6% в марте).

«Последовательность партий остается такой же: на первом месте Литовский союз крестьян и зеленых, на втором — Союз отечества, социал-демократы на третьем месте, на четвёртом — Движение либералов. Что касается тенденций, то у «крестьян» четвертый месяц подряд наблюдается тенденция к снижению рейтинга, без каких-либо особых скачков, но снижение происходит, хотя они остаются первыми», - прокомментировал результаты опроса для BNS руководитель Vilmorus, социолог Владас Гейдис.

«Практически все победившие партии после выборов получают больше, чем на выборах, так как сохраняется энтузиазм, эйфория. После этого происходит естественной снижение, то, что было обещано, не так легко выполнить, приходит реальная оценка ситуации. Эта участь всех партий, только у одних идет более быстрый спад, у другие медленный. Пока что они являются первыми, и этот ресурс не так уж мал», - подчеркнул социолог.

На третьем месте по популярности социал-демократы, их рейтинг в течение месяца увеличился до 10,7% (7,8% в марте), за Движение либералов проголосовало бы 5,6% (5,1% в марте) опрошенных, но этот опрос был проведен в начале апреля, до объявления прокуратурой подозрений, что партия смогла получить незаконную косвенную поддержку концерна MG Baltic.

За партию «Порядок и справедливость» проголосовало бы 3,6% респондентов, в марте таких было 2,5%.

Увеличение популярности социал-демократов на три процентных пункта В.Гайдис объясняет выборами нового лидера партии.

«Рейтинг социал-демократов несколько восстановился, по сравнению с предыдущим месяцем, я бы это связал с выборами руководства, новые лица несколько реабилитируют», - сказал социолог.

Репрезентативный опрос населения был проведен 1-9 апреля.

14,4% участников на вопрос о том, за кого бы они голосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, сказали, что они бы вообще не голосовали, а 19,4% не знали, кому отдали бы свой голос.