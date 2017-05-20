Социолог объяснил снижение рейтинга "крестьян"

20 мая утром появились результаты социологического опроса, показавшие стремительное снижение рейтинга "крестьян" и рост популярности мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, пишет lrt.lt.

Директор Центра исследования общественного мнения и рынка Владас Гайдис прокомментировал эти тенденции. Согласно данным опроса, проведенного по заказу издания Lietuvos rytas, в мае за Литовский союз крестьян и зеленых намеревались голосовать 17,2% избирателей - на 4% меньше, чем в апреле. А Матийошайтис с 6 места в рейтинге популярности поднялся на 4. Кроме того, особенно его поддерживают каунасцы – 75% оценивают его положительно.

– Как обстоят дела с рейтингами партий?

– Очередность не изменилась. На первом месте – ЛСКЗ, на втором – Союз отечества-Христианские демократы Литвы, затем – соцдемы, Движение либералов, "Порядок и справедливость". Эти партии преодолевают 5% барьер.

Сильнее всего изменился рейтинг "крестьян" (3–4%). Рейтинг этой партии падает пятый месяц подряд. Но они все еще остаются первыми. Рейтинги других партий почти не изменились.

– Как оценивают лидеров партий? Почему меняется мнение респондентов?

– Мнение меняется в ответ на разные действия – предложения властей и др. На первом месте долго находился премьер-министр Саулюс Сквернялис, но на этот раз его вернула себе президент Даля Грибаускайте. Сквернялис потерял около 7%.

Еще больше потерял Рамунас Карбаускис. В апреле положительно его оценивали 39%, а сейчас – 32%. Ухудшился и рейтинг министра здравоохранения Аурелиюса Вериги и правительства вообще. Видно, как люди реагируют на новшества.

Я считаю, это обусловлено Трудовым кодексом, поскольку людям не слишком объясняли, что и как, а гибкие трудовые отношения звучит не очень привлекательно. Возможно, свою роль сыграло и решение сократить каникулы школьников. Опрос показал, что те, у кого есть дети, против такого новшества.

– Видно, опрос проводился, когда велись дискуссии об ограничениях доступности алкоголя?

– Да. В анкете был такой вопрос. Кое-что люди одобряют, но кое-что - нет. Они склонны одобрить запрет на рекламу, сокращение времени продажи, повышение возрастного ценза. Кроме людей, которых это касается (они против, люди старшего возраста – за).

Очень не одобряют повышение цен: 65% не одобряют, 22% одобряют. Люди против специализированных магазинов, против запрета на продажу алкоголя во время мероприятий.

– Это значит, что если правительство принимает непопулярные решения, люди на это реагируют?

– Да, люди следят, интересуются. Это надо учитывать.

– Что удивляет в результатах опроса?

– Приятный аспект связан с ведомствами. Рост доверия к судам. Рейтинг достиг уровня 1998 г. Сейчас судам доверяет 31%, не доверяет 21% респондентов. Наблюдается положительный баланс.

Доверие к судам растет ежегодно с 2011 года.