Социал-демократы выбрали председателя: им стал Палуцкас

Социал-демократы выбрали нового председателя партии. Во втором туре социал-демократы выбирали из двух кандидатов - вице-мэра Вильнюса Палуцкаса и министра экономики Синкявичюса. Голосование проходило три дня и завершилось в 14 ч. 22 апреля. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие не меньше 1/3 членов партии. Всего в Литовской социал-демократической партии 20 388 членов.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гинтаутас Палуцкас 5190

Миндаугас Синкявичюс 4781

В ходе выборов фиксировались различные нарушения, в связи с этим поступали жалобы.

21 апреля наблюдатель со стороны Гинтаутаса Палуцкаса обжаловал голосование в Пасвальском районе, а в субботу штаб Миндаугаса Синкявичюса написал жалобу по поводу голосования в Молетай.

Центральную избирательную комиссию 22 апреля уведомили о нарушениях в Молетском отделении. В жалобе сказано, что в пятницу, когда туда приехал представитель Синкявичюса, на избирательном участке никого не было, несмотря на то, что это место было зарегистрировано в графике.

Автор жалобы рассказал, что перед этим он звонил председателю Молетского отделения Хенрикасу Ивицкасу и тот солгал ему, сказав, что голосование проходит.

Ивицкас с урной появился в этом месте позже, уже после телефонного разговора. Его сопровождала женщина, назвавшаяся членом комиссии. Больше

никого не было, несмотря на то, что по правилам в комиссии должно было быть три члена.

"Господин Ивицкас был дезориентирован и растерян, не знал или лгал, говоря, что в центре Бекупе не должно было быть голосования. Он не мог объяснить, где находится третий член комиссии. Во время беседы он нецензурно выражался, оказывал давление на наблюдателя", - сказано в жалобе.

По словам наблюдателя, если взглянуть на подписи голосовавших, создается впечатление, что часть подписей сделаны одним или несколькими людьми. Кроме того, Ивицкас увез урну один, его никто не сопровождал.

В субботу наблюдатель снова посетил Молетай: на этот раз голосование проходило в упомянутом месте, но членов комиссии было 2, а не 3. Мало того, один из них отказался предъявить документы, поэтому нельзя было проверить, точно ли он - член комиссии.

Жалобы на этот отдел были и во время первого тура. Люди писали, что в помещении были посторонние в охотничьей одежде, а на столах лежали трофеи: челюсти, клыки, черепа, урна стояла под ногами у председателя, а бюллетень надо было давать ему в руки. Кроме того, рядом сидела женщина, назвавшаяся Агней Мазурене, но на самом деле это была не она.

Тогда комиссия решила, что поведение Ивицкаса должна обсудить комиссия по этике, но результаты засчитали. В первом туре здесь 87,5% голосов отдали за Палуцкаса.

В пятницу была жалоба по поводу голосования в пасвалисе, где голосовали за человека, который в данный момент находится в Австрии. В Пасвалисе в первом туре 90,2% голосовали за Синкявичюса.

В социальной сети обозреватель Аркадий Винокур поделился подозрениями, что голоса подделывают не только в Пасвалисе, но и в Акмяне, Вилкавишкисе, Расейняй. Он призвал коллег по партии сообщать о нарушениях.

DELFI напоминает, что во второй тур вышли Палуцкас с 4017 голосами и Синкявичпс с 3654 голосами. Однако после первого тура остальные кандидаты поддержали Синкявичюса.