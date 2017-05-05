Соцдемы в растерянности: "крестьяне" ставят их в ужасное положение

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ru.DELFI.lt
пятница, 5 мая 2017 г. 14:34
Социал-демократам кажется, что их загоняют в угол: приняв поправки к Трудовому кодексу, позволяющие проще уволить работников, соцдемы проиграли на выборах, однако сейчас партнеры по коалиции "крестьяне" предлагают им с июля принять практически такой же кодекс, только с поправками, одобренными Трехсторонним советом.
Ramūnas Karbauskis, Gintautas Paluckas ir Juozas Olekas
© DELFI / Andrius Ufartas

Они удивлены тем, что премьер-министр Саулюс Сквернялис отказывается от принятия любых поправок к ТК, даже тех, которые улучшили бы имидж политиков в обществе. Ведь самое главное – голый принцип: одобрить лишь то, что принял ТС и больше ничего. Поправки можно предлагать только после июля.

"Не понимаю такое упрямство", - сказал один соцдем, прибавив, что можно было бы принять хотя бы некоторые поправки, предложенные президентом Далей Грибаускайте, но премьер ни о чем не хочет слышать.

В минувшую среду состоялась встреча фракций соцдемов и "крестьян", на котором соцдемы поделились своими замечаниями. Они пытались узнать у главы Соцмина Линаса Кукурайтиса и премьера Сквернялиса, как "крестьяне" намерены представить ТК обществу, если общество отрицательно его оценивает, и как будут снижать социальное неравенство, о котором говорит уже и ЕК.

Как известно, ЕК в отчете указала, что неравенство доходов в Литве одно из самых больших в ЕС и увеличивается с 2012 г. Оно появляется из-за большой разницы в занятости людей с низкой и высокой квалификацией, большой разницей в зарплатах, ограниченной прогрессивности налоговой системы и слабой минимальной системы социальной защиты. ЕК считает, что именно это неравенство и приводит к высокому уровню эмиграции из Литвы.

Однако, по словам соцдемов, премьер и глава Соцмина предложили немного способов для решения этой проблемы.

К примеру, Кукурайтис сказал, что с ТК вступят в силу и другие законодательные акты, которые повысят пособия по безработице.

Министр подчеркнул, что неравенство снизит и возможность получения "детских денег" независимо от доходов семьи.

Премьер Сквернялис сказал, что неравенство доходов снизит объединение налогов, которые платят работник и работодатель и повышение необлагаемого налогами минимума. Особенно соцдемов удивила надежда Сквернялиса на то, что работодатели добровольно начнут делиться с работниками растущей прибылью.

Представитель "крестьян" Томас Томилинас довольно открыто заявляет, что новый ТК выгоден бизнесу, но бизнес согласен увеличить зарплаты.

DELFI напоминает, что соцдемы свою позицию по ТК обсудят на съезде 6 мая, но новый председатель партии Гинтаутас Палуцкас сказал, что не стоит наступать на те же грабли. Правда прежний глава партии Альгирдас Буткявичюс считает, что новый ТК принесет много пользы.

Парламент в первом чтении принял поправки ТС к новому ТК, но в ходе голосования воздержались консерваторы, либералы, поляки и "Порядок и справедливости". Если соцдемы передумают, то "крестьянам" не хватит голосов прои принятии ТК.

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