Снова начался дождь: вильнюсцев предупреждают об опасных улицах

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ru.DELFI.lt
четверг, 13 июля 2017 г. 14:33
Литовская гидрометеорологическая служба информирует, что на этот раз сильный дождь ожидается в восточной части страны. В Вильнюсе может выпасть рекордное для этого лета количество осадков – до 50 мм в час.
Liūtis Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

DELFI напоминает, что в конце июня во время ливня в Вильнюсе выпало 48 мм/ч, 12 июля – 45 мм/ч.

Правда, заведующая Метеоотдела Вида Ралене сказала DELFI, что хочет успокоить жителей столицы – скорее всего в столице пройдет не кратковременный ливень, а затяжной дождь.

Администрация столичной мэрии указала, что 14 июля в Вильнюсе будет идти сильный дождь. Водителям рекомендуют объезжать проблемные места: ул. Гележинё Вилко, перекресток Т.Нарбуто и ул. Селю, Западную объездную дорогу, ул. Жальгирё и ул. Вилейшё.

"Сейчас прошел сильный дождь, все только этого и ждут. Дождь будет сильным, но он может быть иным. К примеру, в ночь на четверг сильный дождь прошел на западе страны", – сказала синоптик.

По ее словам, ночью там выпало 24 мм осадков в час, а в Шилутском районе – до 40 мм/ч.

"Это не был ливень с грозой – короткий и сильный, просто с одинаковой интенсивностью дождь шел в течение долгого времени, поэтому выпало большое количество осадков", – сказала Ралене.

По словам собеседницы, дождь начался в Вильнюсе в обед.

"Самый интенсивный дождь ожидается в конце рабочего дня, но точное время назвать пока сложно", – сказала Ралене, поскольку дождевые облака еще только формируются.

Она заверила, что ей хотелось бы, чтобы люди во время грозы проявили больше понимания и вынесли урок, например, не ехали прямо в лужи.

"Если видно, что формируется лужа, нечего в нее на машине заезжать. Объезжай. Потеряешь время? Но ведь наш город на холмах – холмы смывает, а в ямах застаивается вода. Можно выбрать другой путь, сейчас самые проблемные места известны, тогда будет меньше стресса", – сказала синоптик.

Она заметила, что осторожными должны быть и жители Каунаса – погода там, как в Вильнюсе.

На вопрос, сколько еще ожидаются дожди, Ралене сказала, что, по нынешним подсчетам, из южных и юго-западных районов дождь уйдет еще ночью.

"Дождь будет менее краткосрочным, тогда шел дождь всю ночь. На этот раз дождь прекратиться скорее", – сказала она. Правда, дождь вернется еще и в пятницу, ближе к вечеру.

"Дождь будет таким, как в среду вечером – появилось небольшое облако, прошел небольшой дождь, но не во всем городе, не все, наверное, заметили. Но ливней и затяжных дождей уже не будет. Может, эта тучка пройдет по окраине города, может, не все заметим. Есть вероятность дождя, но несильного", – сказала Ралене.

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