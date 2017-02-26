Снос бывшего кинотеатра Lietuva с высоты птичьего полета

После сноса построенного в советские времена кинотеатра, уже в начале апреля начнут строить Центр современного искусства. Закончить работы планируется до середины 2018-го года.

Авторы проекта нового центра - международная компания Studio Libeskind и литовская команда архитекторов Do architects. Здание появится по инициативе Дангуоле и Виктораса Буткусов, пишет Lietuvos zinios.

Кинотеатр Lietuva был построен в 1965 году. Для большинства жителей Вильнюса этот кинотеатр ассоциируется с приятно проведенным временем. Именно здесь некоторое время находился штаб кинофестиваля Kino pavasaris.

Когда было принято решение о закрытии этого кинотеатра, некоторые жители Вильнюса вышли с протестами, возникло множество споров по поводу приобретения этого здания.

DELFI предлагает посмотреть на то, как снос кинотеатра выглядит с высоты птичьего полета.