Снос бывшего кинотеатра Lietuva с высоты птичьего полета

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 26 февраля 2017 г. 18:27
В Старом городе Вильнюса идут работы по сносу бывшего кинотеатра Lietuva.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

После сноса построенного в советские времена кинотеатра, уже в начале апреля начнут строить Центр современного искусства. Закончить работы планируется до середины 2018-го года.

Авторы проекта нового центра - международная компания Studio Libeskind и литовская команда архитекторов Do architects. Здание появится по инициативе Дангуоле и Виктораса Буткусов, пишет Lietuvos zinios.

Кинотеатр Lietuva был построен в 1965 году. Для большинства жителей Вильнюса этот кинотеатр ассоциируется с приятно проведенным временем. Именно здесь некоторое время находился штаб кинофестиваля Kino pavasaris.

Когда было принято решение о закрытии этого кинотеатра, некоторые жители Вильнюса вышли с протестами, возникло множество споров по поводу приобретения этого здания.

DELFI предлагает посмотреть на то, как снос кинотеатра выглядит с высоты птичьего полета.

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