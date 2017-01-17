Снижения налогов придется подождать: вопрос содровских налогов решат только весной

Новые власти предлагают не повышать взносы в "Содру" по авторским договорам и оставить в силе действовавшие до этого года налоговые льготы - подсчет налогов с половины доходов. Кроме того, эти взносы планируют отменить на необлагаемые налогами доходы с авторских лицензионных соглашений.

17 января парламент приступил к обсуждению подготовленных лидером Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунасом Карбаускисом поправок к закону о государственном социальном страховании: за проголосовали 94 депутата, против - трое, 17 - воздержались.

По словам Карбаускиса, решение по налогообложению авторских соглашений будет принято весной, а не сейчас, как предполагалось ранее. Он также сказал, что весной рассмотрят возможность снизить взносы в "Содру" и для тех, кто занимается индивидуальной деятельностью, к примеру, работает по бизнес-удостоверению, справками и т.д.

Глава Комитета по социальным вопросам Альгирдас Сисас возмущался тем, что авторы получат очень небольшие пенсии.

"Вы смотрите только через призму налогов, но мы должны учитывать выплаты. Эта поправка - предложение содержать тех, кто не делает взносы", - сказал он.

Карбаускис предлагает поправки, в соответствии с которыми с авторских лицензионных соглашений вообще не будут платить налоги. До этого года авторы платили только подоходный налог в размере 15%.

В соответствии с поправками, предложенными Карбаускисом, авторы, как и до сих пор, платили бы налоги с половины доходов.

Такие же налоги предлагают и в случае с получателями доходов от спортивной деятельности или с исполнителями.

Если парламент примет такие поправки, то бюджет не получит около 3 млн. евро доходов.