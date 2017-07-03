Снижение уровня безработицы в Литве скрывает печальную правду

Для литовских работодателей наступили тяжелые времена, особенно при поиске сезонных работников. Несмотря на то, что предлагают хорошие зарплаты, эксперты признают, что сложно конкурировать с в несколько раз более высокими зарплатами за рубежом местным работодателям сложно, да и снижение уровня безработицы в Литве скрывает серьезную проблему – работодателям не хватает работников.

Президент Литовской ассоциации литовских агентств по трудоустройству Томас Багданскис сказал DELFI, что поиск сезонных работников длится дольше, чем прежде.

"Кроме того, люди чувствительны к зарплатам. Если им предлагают больше, они сразу туда уходят. Появляется больше рабочих мест, возможность ненадолго уехать на заработки за границу. Это видно и на литовском рынке. У работников больше альтернатив", – сказал Багданскис.

Анализ, проведенный Литовской конфедерацией промышленников, показал, что уровень безработицы в Литве неуклонно снижается, но это таит печальную правду. Выяснилось, что 70% proc. руководителей ощущают нехватку как квалифицированной, так и неквалифицированной рабочей силы.

Красноречивы и данные Департамента статистики. В конце первого квартала 2017 г. в Литве было 20 700 свободных рабочих мест, это на 27% больше, чем в то же время год назад.

По данным Биржи труда, в мае в Литве зарегистрировали 2800 сезонных рабочих мест, большая их часть в секторе обслуживания: общепита, гостиничного сектора, торговли. Правда, по данным БТ, им предлагают минимальную зарплату или зарплату чуть выше минимума.

Президент Нерингской ассоциации бизнеса и туризма Ирма Балтрушайтене сказала, что ситуация не только с сезонными, но и со всеми вообще работниками в последние 5 лет с каждым годом становится все сложнее. В основном на сезонные работы идут студенты, однако они не хотят оставаться в Литве, несмотря на то, что здесь могут заработать столько же или даже больше.

"Студенты больше склонны ехать на заработки в Норвегию, Англию, пообщаться с иностранцами, усовершенствовать язык. А заработанные там и здесь деньги почти не отличаются, но почему-то люди склонны уезжать", – сказала Балтрушайтене.

На вопрос, точно ли здесь можно столько же заработать или больше, чем за рубежом, Балтрушайтене сказал, что все зависит от того, как повезет, кое-кто за границей зарабатывает больше, другие получают больше в Литве. Но она уверяла, что за границей надо работать больше, дольше и тяжелее, чем в Литве.

По словам Балтрушайтене, не хватает всех работников: официантов, поваров, горничных. Кроме того, молодежь не интересуется возможностью получить опыт работы, главное для нее - какую зарплату будут платить.