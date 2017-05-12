Снижается популярность премьер-министра Саулюса Сквернялиса

Популярность премьер-министра Саулюса Сквернялиса снижается - в апреле его положительно оценивали 60% жителей страны - это на 6% меньше, чем в марте, таковы результаты опроса, проведенного по заказу информационного агентства BNS компанией RAIT.

Снижается популярность и лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса – его рейтинг упал с 51% до 46%. На первом месте рейтинга утвердилась президент Литвы Даля Грибаускайте – ее положительно оценивают 64% респондентов.

По словам наблюдателей, на результаты могла повлиять позиция "крестьян" по отношению к Трудовому кодексу, ограничению доступности алкоголя и отмена льготного НДС на отопление.

"Что касается алкоголя, идет перегиб, а отказ от льготного НДС на отопление показывает равнодушие к простым жителям", – сказал BNS доцент Института международных отношений и политических наук Кясутис Гирнюс.

Политолог, редактор журнала IQ Томас Янелюнас сказал BNS, что падение рейтинга показывает, что люди теряют терпение, поскольку с "крестьянами" и определенными лидерами они связывали много надежд.

"Правительство работает уже почти полгода, парламент – еще больше, а существенных результатов, которые оправдали бы ожидания жителей - нет", – сказал эксперт.

По его словам, Карбаускис пока проявляется себя как человек, предлагающий противоречивые и не очень актуальные идеи, или политик, запутавшийся среди личных и политических интересов. Сквернялис все еще сохраняет большую популярность, но ему надо демонстрировать конкретные победы, а недостаточная поддержка в парламенте не дает этого сделать.

Согласно данным исследования, позиции самой партии стабилизировались – за ЛСКЗ намерены голосовать 26% респондентов.

На втором месте - Союз отечества-Христианские демократы Литвы – их рейтинг поднялся до 14% (в марте 10%).

На третьем месте остаются социал-демократы - 10%, на четвертом – Движение либералов - 8%. Другие партии не преодолели бы 5% барьер.

Опрос ныл проведен 8-25 апреля, в нем участвовал 1021 респондент в возрасте 15-74 лет. Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.