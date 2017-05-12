Снижается популярность премьер-министра Саулюса Сквернялиса

Снижается популярность и лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса – его рейтинг упал с 51% до 46%. На первом месте рейтинга утвердилась президент Литвы Даля Грибаускайте – ее положительно оценивают 64% респондентов.
По словам наблюдателей, на результаты могла повлиять позиция "крестьян" по отношению к Трудовому кодексу, ограничению доступности алкоголя и отмена льготного НДС на отопление.
"Что касается алкоголя, идет перегиб, а отказ от льготного НДС на отопление показывает равнодушие к простым жителям", – сказал BNS доцент Института международных отношений и политических наук Кясутис Гирнюс.
Политолог, редактор журнала IQ Томас Янелюнас сказал BNS, что падение рейтинга показывает, что люди теряют терпение, поскольку с "крестьянами" и определенными лидерами они связывали много надежд.
"Правительство работает уже почти полгода, парламент – еще больше, а существенных результатов, которые оправдали бы ожидания жителей - нет", – сказал эксперт.
По его словам, Карбаускис пока проявляется себя как человек, предлагающий противоречивые и не очень актуальные идеи, или политик, запутавшийся среди личных и политических интересов. Сквернялис все еще сохраняет большую популярность, но ему надо демонстрировать конкретные победы, а недостаточная поддержка в парламенте не дает этого сделать.
Согласно данным исследования, позиции самой партии стабилизировались – за ЛСКЗ намерены голосовать 26% респондентов.
На втором месте - Союз отечества-Христианские демократы Литвы – их рейтинг поднялся до 14% (в марте 10%).
На третьем месте остаются социал-демократы - 10%, на четвертом – Движение либералов - 8%. Другие партии не преодолели бы 5% барьер.
Опрос ныл проведен 8-25 апреля, в нем участвовал 1021 респондент в возрасте 15-74 лет. Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.