Снимите розовые очки: калькулятор покажет, какая пенсия ждет

История пенсионных фондов второго уровня началась 13 лет назад и подарила жителям надежду на то, что накапливая пенсию не только в "Содре", но и в частных фондах, они смогут больше отложить на пенсию, в результате их пенсия будет больше "содровской".

К сожалению, спустя более 10 лет жителям приходится снимать розовые очки – власти готовят новую пенсионную систему, признав, что пенсионные фонды второго уровня не действуют. Это иллюстрирует калькулятор, разработанный Соцмином.

Пока представители власти конкретно не говорят, что будет с накопленными в фондах второго уровня средствами. Только говорят о том, что у желающих будет возможность перейти в пенсионные фонды третьего уровня и копить средства за свой счет или вернуться в "Содру".

"Пенсионная система второго уровня будет пересмотрена, она не будет уничтожена, мы должны создать механизм для людей с небольшими доходами, которые откладывают деньги в фонды и не смогут накопить столько, сколько нужно для получения аннуитета.

Они просто получат однократную выплату в размере 1500 или 2000 евро, небольшую содровскую пенсию и снова с протянутой рукой пойдут за социальными пособиями. Какой механизм мы выберем, еще не решили", – сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Но экономист Рута Вайнене с такими аргументами политика не согласна, она заметила, что политикам почему-то не нравится, что пенсионеры получат однократное пособие, которое смогут использовать, как захотят.

"К примеру, 50-летний человек, получающий 400 евро "на бумаге", выбравший фонд второго уровня, накапливая по 2%, все равно может надеяться на пенсию на 1 евро больше. Иными словами, до пенсии он накопит 3500 евро, получит их как однократную выплату, сможет отложить деньги на "черный день", лечить на них деньги или покупать лекарства. Политикам не нравится эта однократная выплата (хотя, к примеру Великобритания отказывается от обязательного аннуитета). Они боятся, что пенсионер быстро истратит деньги, а потом придет с протянутой рукой. Вот и снова как весенняя трава пробивается недоверие властей к людям. Для них пенсионер – как разбрасывающийся деньгами ребенок или асоциальный человек", – прокомментировала Вайнене высказывание власти в эфире радио LRT.

На сайте pensijuskaiciuokle.lt жители могут посмотреть, какая пенсия их ждет в старости по нынешней модели.

Надо установить дату рождения, пол, зарплату, среднюю реальную годовую прибыль фонда, начало стажа, время подключения к фонду второго уровня и указать, как вы откладываете средства - только за счет "Содры" или дополнительно от себя, по системе 2+2+2, в результате вы увидите, сколько будете получать, когда выйдете на пенсию.

Результаты не радуют: если в фонды идут только деньги из "Содры" (сам человек 2% не добавляет), то его пенсия будет только на 4 евро в месяц больше, или такая же, как без откладывания средств в фондах второго уровня.

К примеру, если 30-летняя женщина "на бумаге" получает 750 евро, а работать она начала в 22 года, то "содровская" пенсия у нее будет 329 евро. Если она сразу подписала соглашение с фондом второго уровня, но переводит в фонд только 2% из "Содры", то ее пенсия будет 337 есвро, или всего на 8 евро больше.

Если она дополнительно переводит свои 2% от зарплаты, то ее пенсия будет 404 евро, или на 75 евро больше.

Напомним, что в 2013 г. этот калькулятор подготовили Соцмин, Центробанк Литвы, "Содра", Литовский инвестиционный и пенсионный фонд и Литовская ассоциация страховых компаний. Она была создана, чтобы каждый желающий мог посчитать, какую пенсию он получит при том или ином раскладе.

Президент Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов Шарунас Рузгис сказал, что все это последствия измененных планов и созданного калькулятора.

Специалист сказал, что в любом случае участие в пенсионных фондах второго уровня полезно.

"Суть в том, что по первичному плану в пенсии второго уровня планировали переводить по 5,5%", - назвал первую причину нерадостных результатов Рузгис.

Он отметил, что калькулятор дает выбрать не больше 2,5% прироста, а на самом деле процент на рынке составляет 5-6%, если инвестируют в акции.

Рузгис убежден, что система пенсионного накопления второго уровня все еще действенна, естественно, она была бы эффективнее, если бы власти в 2008 г. не снизили процент переводов.