Снежный билет: стоит ли Вильнюсу брать пример с Риги?

Портал самоуправления Riga.lv также сообщил, что в случае необходимости период действия "снежных" билетов будет продлен, о чем будет объявлено отдельно.

Для проезда в общественном транспорте автоводителям необходимо иметь при себе техпаспорт. В микроавтобусах "снежные" билеты не действуют.

Техпаспорт надо предъявить не водителю общественного транспорта, а контролерам во время проверки.

Такую возможность может использовать любой из совершеннолетних членов семьи, при этом водительские права при себе иметь не обязательно.

Предъявленный техпаспорт подтвердит, что конкретное транспортное средство в данный момент не находится на дорогах города, что и является целью введения самоуправлением "снежных" билетов.

Такие льготы на проезд в общественном транспорте Рижская Дума вводит с целью снижения интенсивности транспортного потока и загруженности дорог во время обильных осадков в зимний период, чтобы облегчить и ускорить уборку улиц.

Впервые так называемые "снежные" билеты Рижская Дума ввела в декабре 2012 года.

Напомним, что начиная с 2013 года, все жители Таллина, учащиеся (обучающимся в эстонских школах) и люди в возрасте 65 лет и старше (местом жительства которого, по данным регистра народонаселения, является Эстонская Республика) могут пользоваться таллиннским общественным транспортом бесплатно.