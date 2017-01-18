СМИ: проект Rail Baltica - как "военный Шенген"

rus.delfi.ee
среда, 18 января 2017 г. 19:12
Железные дороги исторически играли очень важную роль при ведении военных действий, пишет Eesti Päevaleht.
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Издание приводит слова представителя Министерства обороны Эстонии подполковника Вахура Каруса о том, что масштабный проект Rail Baltica поспособствует свободному передвижению войск союзников по Европе, то есть так называемому "военному Шенгену". "

Таким образом, железная дорога важна именно с точки зрения военного устрашения, если при опасности возникновении кризиса появится необходимость быстро перебросить в регион войска союзников. Карус отметил, что сегодня, в ситуации стремительно развивающихся конфликтов, даже пятичасовая прореха в логистике может иметь решающее значение.

Но есть одно "но". Если до возникновения реального конфликта возможность быстрого соединения с Центральной Европой может принести пользу, то потом железные дороги становятся крайне уязвимыми.

"Бронепоезда канули в лету, а военную значимость железной дороги столетие тому назад следует рассматривать в свете неразвитости дорожного сообщения того времени и недостаточного количества транспортных средств", — подчеркнул Карус.

В фазе так называемого горячего конфликта Rail Baltica не будет иметь военной значимости, так как железные дороги трудно защитить от прицельного огня и налетов авиации.

Вдобавок ко всему, ширина европейской колеи Rail Baltica расходится с шириной используемой в странах Балтии российской, поэтому, по оценке эксперта, существенного прироста военной мощи дорога не принесет.

rus.delfi.ee
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