СМИ: "Не в своей тарелке" - Латвия, Литва и российские СМИ

Сергей живет в Риге и смотрит российское телевидение, которое принимает через спутниковую антенну. Для этого он купил все необходимое "железо", заплатив за него несколько сотен евро.

После этого встал вопрос: кому и сколько надо заплатить, чтобы получить доступ к наибольшему количеству интересных каналов. Для Сергея это, в первую очередь, каналы, вещающие на русском языке.

Максимальное количество этих каналов могут обеспечить российские спутниковые операторы. К тому же их услуги обходятся на порядок дешевле, чем у латвийских конкурентов: в России за 50 евро в год можно получить две сотни каналов, а в Латвии за 30 евро в месяц - чуть больше сорока.

Сергей попросил друзей привезти карточку "Триколор" из Москвы. В Латвии такие карточки (как и карточки других операторов) работают так же, как в России. Пополнять их можно через интернет - вне зависимости от того, где находится клиент.

В итоге Сергей вполне доволен. А вот латвийские власти - нет. Таких, как он, в стране более 100 тысяч, и все они смотрят телевизор нелегально. Сам Сергей не понимает, что он нарушил, и отказываться от своей "тарелки" не собирается.

"Карточку купили легально, пополняется она легально. Что я такого сделал?" - недоумевает он.

Россиянам не до денег

По словам главы общественной организации "За легальное содержание" Даце Котзевой, наказать потребителей - таких, как Сергей, - нельзя. Однако распространение услуг российских спутниковых операторов на территории Латвии нелегально.

"Триколор" (и другие российские спутниковые компании) легален на территории России, они покупают авторские права [для трансляции] на Россию. На Балтию (у них) таких прав нет", - пояснила она Русской службе Би-би-си.

Теоретически, местные законы не нарушены, а пожаловаться в такой ситуации могли бы разве что российские каналы, ведь они не получают часть прибыли.

Но, по словам депутата Сейма Латвии Бориса Цилевича, вряд ли россияне на это пойдут: с началом украинского кризиса они, наоборот, начали делиться своим контентом совершенно бесплатно.

"Если раньше с карточкой человек мог смотреть пять открытых каналов, то теперь это уже пятьдесят", - говорит Цилевич.

Латвийской полиции остается только отлавливать тех, кто выступает посредниками между, например, российским "Триколором" и конечными потребителями в Латвии - если таковые посредники вообще имеются.

"Те, кто продают, скрывается под вывеской магазинов техники. Под столом они вам дают карточку", - говорит Даце Котзева. Вот их наказать можно. А их клиентов - нет.

На днях латвийская полиция отчиталась: в связи с нелегальным распространением телеконтента в отношении посредников в этом году открыты семь уголовных дел. Глава госполиции Латвии Интс Кюзис сказал журналистам, что это особенно важно, когда в стране сохраняется угроза гибридной войны.

Той же гибридной угрозы опасаются власти Латвии и местные спецслужбы. И если легальные каналы еще можно отслеживать и блокировать в случае некорректного освещения (это происходит регулярно), то с нелегальным телевидением это невозможно.

Впрочем, и временная блокировка, по словам главы Национального совета по электронным СМИ Даце Кезбере, имеет свои негативные стороны.

"Что мы от этого получаем? Недовольных зрителей, которые ищут пути приема нелегального вещания. Потому что легально они не знают, когда оператор закроется и когда он будет ретранслировать", - сказала она Русской службе Би-би-си.

Соседняя Литва попыталась решить эту проблему по-своему.

Литва против ТВ на русском

Парламент Литвы недавно принял поправки, которые в теории должны были бы сократить объем не только российского, но и вообще русскоязычного вещания. По данным TNS, три самых популярных российских канала охватывают 5% аудитории Литвы. Однако, по подсчетам Литовской комиссии по радио и ТВ, на некоторых литовских каналах объем неевропейских (как правило, российских) программ достигает 38%.

Согласно поправкам, объем программ, произведенных вне Евросоюза, в каждом телепакете (например, кабельном) должен сократиться до 10%. Все остальное должно подпадать под одну из трех категорий: звучать на одном из официальных языков ЕС, быть обеспечено субтитрами на одном из официальных языков ЕС или быть произведено в стране ЕС.

Если бы дальше все пошло по планам политиков, то литовские телеканалы должны были бы либо отказаться от многих российских телепрограмм, либо перевести их на литовский - в любом случае, это было бы чревато дополнительными расходами.

Автор инициативы, депутат парламента Лауринас Кащунас, не видит тут проблемы: чем больше литовского языка на местном ТВ, тем активнее будет происходить интеграция в Европу - для этого и нужны поправки.

"Мы интегрируемся в энергетике и транспорте, надо интегрировать в том числе и телевидение, - говорит он. - У меня, например, есть [канал] Discovery - не на официальном языке ЕС. После поправок канал должен быть либо на английском, либо с субтитрами".

Однако, как рассказал Русской службе Би-би-си зампредседателя Литовской комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишус, на практике поправки работать не будут.

"Российские каналы, которые имеют европейскую юрисдикцию (то есть, лицензию, выданную в ЕС), автоматически попадают в эти 90% и будут считаться европейскими (то есть, произведенными в ЕС). По сути ничего не меняется, поправка утверждает то, что и так было", - говорит он.