СМИ: из Литвы уехало 230 перемещенных по программе ЕС беженцев

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BNS
воскресенье, 28 мая 2017 г. 13:28
Из Литвы уехали 230 перемещенных в нее ранее по программе Евросоюза (ЕС) беженцев с Ближнего Востока, сообщила в пятницу газета Lietuvos zinios.
Pabėgėlių priėmimo centras
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Примерно два года назад Литва обязалась принять 1105 беженцев из таких стран, как Сирия, Ирак или Эритрея.

На сегодняшний день в Литву было перемещено 309 мигрантов.

Как пишет газета, на следующей неделе делегация во главе с министром внутренних дел Эймутисом Мисюнасом отправится в Италию и обсудит с представителями этой страны ускорение перемещения в Литву размещенных там временно просителей убежища.

Пока в Литву из Италии прибыли 17 беженцев, а, например, из Греции - 267.

BNS
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