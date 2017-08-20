СМИ: Если вам захочется узнать, что такое русский европеец — добро пожаловать в Литву!

По оценке Росстата, с 1989 по 2015 год Россию покинуло около 4,5 млн. человек. При этом в последние годы отмечен рост эмиграционного потока. Так, в 2012 году, согласно официальным данным, Россию покинуло около 110 тысяч, в 2015-м – чуть более 300 тысяч, а в 2016 – порядка 350 тысяч человек. При этом далеко не все из уехавших претендуют на получение нового гражданства.

В списке стран, которые граждане РФ чаще других выбирают в качестве нового постоянного места жительства, первые три места занимают Германия, Израиль и США. Сюда едут, как правило, наиболее обеспеченные люди, либо те, у кого в этих странах есть родственники, готовые принять уезжающих из России.

Начиная с 2013 года, то есть, после принятия ряда репрессивных законов, увеличилось количество политических эмигрантов – не согласных с правящим режимом, но не рискующих продолжать борьбу на родине из-за угрозы безопасности, а в некоторых случаях – и жизни. Политэмигранты предпочитают уезжать в Украину или в страны Балтии, где есть возможность заниматься политической работой на русском языке.

В начале этой неделе стало известно, что один из организаторов «Русских маршей» Юрий Горский попросил в Литве политического убежища. 1 мая Горский организовал в Москве шествие в поддержку Дмитрия Демушкина, приговоренного в апреле этого года к двум с половиной годам лишения свободы.

После этого против Юрия Горского было возбуждено уголовное дело по обвинению в экстремизме, и с начала июля он находился под домашним арестом. Теперь его прошение будет рассмотрено в миграционном отделе Паланги в течение нескольких месяцев.

Политическая активность новой волны российской эмиграции в Литве обратила на себя внимание прокремлевской прессы. Так, на сайте РИА Новости появилась статья за подписью Виктора Мараховского, в которой говорится, что новая община в русской диаспоре Литвы образована «все больше москвичами и питерцами. Все больше — представителями привилегированных слоев российского общества (журналисты, медиаменеджеры, режиссеры и продюсеры), бывшими, безусловно, на коне в эпоху "семибанкирщины" и медиавойн».

Далее приводятся отличительные особенности новой эмиграции. По мнению автора статьи, беженцы от путинского режима выделяются: «в первую очередь своей неистовой лояльностью к приютившим национал-демократиям (а заодно к местным культивируемым вышиванкам, песням и пляскам). Во-вторых, зашкаливающей готовностью воевать с родиной на любом фронте, на который их пошлют».

Российский флаг со звездами Евросоюза

О том, какова на самом деле новая российская эмиграция в Литве корреспондент «Голоса Америки» побеседовала с некоторыми гражданскими активистами, перебравшимися в последние годы в Литовскую Республику.

Гражданская активистка Ирина Калмыкова до своего вынужденного отъезда из России принимала активное участие в протестных акциях. После того, как она более 50 раз была задержана сотрудниками ОМОН, на нее было заведено дело по статье 212 (2) Уголовного кодекса РФ («Участие в массовых беспорядках»). После того, как Ирина оказалась под подпиской о невыезде, обвинение стало собирать материалы для повторного предъявления статьи.

«Когда я поняла, что мне грозит арест, а у меня на руках сын малолетний, я решила, что мой ребенок не должен оказаться в приюте, и решила уехать вместе с ним», – рассказала Ирина Калмыкова корреспонденту «Голоса Америки».

В июле вместе с группой единомышленников Калмыкова создала «Русское европейское движение». «Нашим символом будет российский флаг с вписанными в него звездами Евросоюза», – продолжает гражданская активистка.

Члены нового движения участвуют в политических акциях, часть которых проходит возле посольства России в Вильнюсе. Так, представители новой волны эмиграции устроили пикет в поддержку Али Феруза – корреспондента «Новой газеты», которого российские власти намеревались депортировать в Узбекистан.

«Мы также будет оказывать консультационную помощь вновь прибывшим. Потому что когда человек только приезжает сюда, он не знает куда идти, к кому обращаться, какие заявления писать и с чего начинать. У нас уже есть некоторый опыт, которым мы готовы поделиться. И вообще, мы будет держаться вместе, потому что это – очень важно. Чтобы в России не создалось впечатление, что мы уехали и замолчали. Ведь мы остаемся гражданами Российской Федерации», – подчеркивает Ирина Калмыкова.

«Таких, как я в Литве становится все больше»

Другая представительница новейшей российской диаспоры – правозащитница Татьяна Дорутина – уехала из Санкт-Петербурга в конце 2013 года, когда в полном разгаре были гонения на НКО, внесенные в реестр «иностранных агентов».

Дорутина возглавляла «Лигу избирательниц», очень активно проявившую себя в деле выявления фальсификаций на федеральных и местных выборах 2011 года. После этого Татьяна Дорутина была ведущей нескольких общегородских митингов «За честные выборы».

«Таких, как я в Литве становится все больше. Мы очень переживаем за то, что происходит в России, и, конечно, стараемся держаться вместе. Даже если на родине у нас были какие-то политические разногласия», – отмечает Татьяна Дорутина в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

«Мы неоднократно проводили акции против российской агрессии в Украине. Кроме того, когда проходят какие-либо международные или всероссийские акции, мы к ним присоединяемся. Так, мы пикетировали российское посольство с требованием освободить Ильдара Дадина. Мы очень рады, что его освободили, и нам кажется, что в этом есть и наш небольшой вклад», –подчеркивает правозащитница.

Кроме того, Татьяна Дорутина участвует в организационной работе по проведению Форумов свободной России, на который в столицу Литвы съезжаются российские оппозиционеры как из метрополии, так и из разных стран мира, а также западные журналисты и политологи.

«Возвращаясь в Россию, я каждый раз чувствовал духоту»

Еще один собеседник «Голоса Америки» – Вениамин Дмитрошкин – называет себя политическим активистом либеральных взглядов. В России он работал в Сахаровском центре, где занимался техническим обеспечением и продвижением мероприятий центра в социальных сетях.

«Я долгое время никуда не выезжал из России, потому что в силу различных причин не мог получить загранпаспорт. Но когда, наконец, стал выезжать, то обнаружил, что каждый раз не хочется возвращаться. И чувствуешь, что, как будто нормальная жизнь заканчивается. Знаете, когда в аэропорту после прохождения паспортного контроля оказываешься на родине, становится просто не по себе от хамства, толкотни и духоты.

Вот, недавно, когда в России запретили "Свидетелей Иеговы", на Западе остался лидер рок-группы "Ноль" Федор Чистяков – один из самых известных в России членов этой религиозной общины. И я сразу вспомнил его песню "Я живу на улице Ленина2. Сам Чистяков говорил, что эта песня – о духоте. Так вот, возвращаясь в Россию, я каждый раз чувствовал эту духоту», –признается Вениамин Дмитрошкин.

В конце концов, Дмитрошкин и его жена приняли решение пожить за границей. «Мы долго присматривались к разным странам, и обнаружили, что есть страна с либеральным законодательством и с очень дружелюбными людьми. Эта страна – Литва», – продолжает собеседник «Голоса Америки».

Свою деятельность в Вильнюсе Вениамин Дмитрошкин описывает так: «Мы и что-то пишем, и курсы литовского и английского языков у нас есть. Преподаем не мы, для этого у нас есть учителя, мы лишь организуем эти курсы. Но это – достаточно прибыльный род деятельности».

«Сочетание европейской политико-правовой системы, доброжелательности,психического здоровья и развитой русскоязычной среды»

В Литве, как и во многих других странах Восточной и Центральной Европы, довольно сильно ощущаются попытки российского пропагандистского влияния. Правда, в последнее время возникло несколько медийных проектов, дающих альтернативную кремлевским СМИ точку зрения.

Организатором одного из таких проектов стал журналист Александр Кушнарь. В комментарии для «Голоса Америки» он рассказал, что издавна интересовался философско-политической аналитикой. Юрист по образованию, он начал журналистскую деятельность в одном из медиахолдингов в Хабаровске. Однако через некоторое время был вынужден оттуда уйти из-за политических и творческих разногласий с владельцами.

После этого Кушнарь принял участие в работе независимого проекта «Амурбург», которым руководил Олег Потапенко.

«Первые 8 месяцев мы трудились в этом издании совершенно бесплатно — в ожидании будущих спонсорских и коммерческих доходов. За полтора года упорнейшего труда по 12-15 часов в сутки мы превратили малоизвестный сайт в ресурс с посещаемостью до 100 тысяч уникальных посетителей в сутки. Его тематика была расценена местными властями как "оппозиционная" и потому — "враждебная": самые популярные наши темы касались, в том числе агрессии России против Украины», – рассказывает Александр Кушнарь.

По свидетельству журналиста, «это взбесило местную бюрократию и вскоре обернулось преследованиями». В результате Потапенко был вынужден уехать в США, а Кушнарь – в Литву. В страну, которая с 2015 года по его признанию, стала для него «второй родиной». «Литовская республика — это уникальное сочетание европейской политико-правовой системы, эксклюзивной доброжелательности, психического здоровья и довольно развитой русскоязычной среды. Если вам когда-нибудь захочется узнать, что такое русский европеец, поиски которого ведутся со времен Пушкина и Гоголя — добро пожаловать на эту прекрасную балтийскую землю», – отмечает Александор Кушнарь.

Вдобавок, заниматься философско-политической аналитикой здесь оказалось гораздо проще, чем в России. Доказательством тому стал руководимый Александром проект Newsader. Собеседник «Голоса Америки» описывает его так: «Это независимая медиа-площадка, которая — в меру своих ограниченных бюджетных возможностей — старается заполнять информационный вакуум, связанный в первую очередь со слабым освещением той активности России, которая связана с ее агрессией против евроатлантической цивилизации и военными преступлениями против человечества — в широком смысле, разумеется, а не в чисто юридическом».

«К сожалению, за последние годы поводов к освещению данной проблематики было предоставлено более чем достаточно, – продолжает Александр Кушнарь. – Менее чем за 10 лет путинская администрация провела как минимум три документально зафиксированные захватнические региональные войны — против Грузии, Украины и сирийского народа, попутно занимаясь оккупацией соответствующих территорий и беспардонно проводя "гибридную" войну против стран Запада. И когда мы видим ситуацию "Руанды номер два", мы не можем пройти мимо».

Именно поэтому Newsader оперативно публиковал материалы, рассказывающие правду о российских бомбардировках Алеппо, используя материалы зарубежных изданий и документальные съемки независимых журналистов и видеоблогеров, выложенные в Интернете.

«Мы должны помочь той части российской интеллигенции, которая переехала сюда»

Журналист литовского телеканала “Laisvės TV” Андрюс Тапинас подчеркивает: «Мы в Литве очень рады тому, что именно в нашей стране появились такие активные представители российской оппозиции».

На этом телеканале есть программа на русском языке, предназначенная для аудитории стран, некогда входивших в СССР. Программа эта носит красноречивое название «Держитесь там», и, как пояснил Тапинас, с осени этого года еженедельно будет выходить на спутнике "Current time".

«И в этой программе мы достаточно тесно сотрудничаем с теми, кто недавно приехал из России. Ведь мы литовцы, возможно, не очень хорошо понимаем все тонкости российской политики», – продолжает журналист.

Российские политэмигранты активно поддержали акцию #кремльтебенепереписатьнашуисторию, в результате которой МИД РФ получил множество писем с протестами по поводу высказываний российских официальных лиц об антикоммунистических партизанах в странах Балтии в конце 40-х – начале 50-х годов. Поводом для этих высказываний стал короткометражный фильм "Forest Brothers – Battle for the Baltics".

«И то, как на это болезненно среагировали российские официальные телеканалы показывает, что эффект был очень впечатляющим. Ведь если твою политику критикуют, скажем так, иностранцы из бывшего “ближнего зарубежья”, например, те же литовцы, то от этого можно отмахнуться – дескать, что с них взять? Но когда к такой акции присоединяются россияне, которые недвусмысленно дают понять, что они поддерживают нашу сторону, и что они за правду истории – это становится для российского официоза болезненнее в несколько раз», - отмечает Андрюс Тапинас в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Подытоживая беседу, литовский журналист сказал: «Мы очень надеемся, что когда-нибудь Россия станет для нас соседом, с которым можно придти к взаимопониманию. Поэтому, я считаю, что сейчас мы в Литве должны помочь выжить той части российской интеллигенции, которая переехала сюда и которая составляла костяк сопротивления тоталитарному режиму в советские времена. Ведь мне приходилось слышать, что для многих россиян, перебравшихся к нам, эмиграция стала единственным вариантом сохранить свою жизнь».

«В общем, пока возвращаться не хочется»

В конце упомянутой ранее публикации на сайте РИА «Новости» автор не скрывает тревоги: «Эти вот "русские" — готовые… "информационно сопровождать" глобальную антироссийскую кампанию — они, в принципе, хотят вернуться. Ну не сейчас, конечно. А когда режим, наконец, падет». И, используя уничижительную терминологию советского агитпропа, заключает: «относиться к своей стране это “эмигрантское отребье” будет соответственно. Поэтому крайне важно для России, чтобы оно никогда не вернулось».

Как свидетельствует Татьяна Дорутина, значительная часть гражданских активистов, переехавших в Литву, действительно намерена вернуться, но не тогда «когда режим, наконец, падет», а когда исчезнет угроза их безопасности.

Правда, есть и такие, кто в обозримой перспективе не планирует возвращения в Россию. Так, Вениамин Дмитрошкин считает, что в России от Москвы просто отъехать страшно. Экология находится в плачевном состоянии, к водоемам зачастую невозможно подойти. «Мне кажется, в России, кроме политики, еще много чего должно было бы произойти, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Но я боюсь, что уже не произойдет. В общем, пока возвращаться не хочется. Но надолго загадывать я не могу», – заключает Вениамин Дмитрошкин.