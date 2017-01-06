Службу расследования Финпреступлений объединят с Налоговой инспекцией

Литовское правительство намерено объединить Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) с Государственной налоговой инспекцией (ГНИ), сообщил министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

По словам Э. Мисюнаса, сроки объединения СРФП с ГНИ будут предусмотрены в спецпрограмме, которую планируется подготовить в первом полугодии этого года.

"Сейчас готовится программа ведомств, обеспечивающих общественное благополучие, которая охватывает не только полицию, но и все прочие уставные организации при министерстве внутренних дел. В ней будет предусмотрено, какими темпами СРФП будет объединяться с ГНИ", - сказал Э. Мисюнас.

По словам министра, объединение ведомств планируется для повышения эффективности и сокращения затрат.

Директор СРФП Кястутис Юцявичюс говорил BNS, что СРФП одобрила бы объединение с Криминальной службой таможни, а не ГНИ.

СРФП была создана в 2002 году, когда был реформирован Департамент налоговой полиции при МВД. Вопрос его реформирования и подчиненности рассматривали правительства как консерватора Андрюса Кубилюса, так и социал-демократа Альгирдаса Буткявичюса, но решения не были приняты.

Сейчас в СРФП работает 347 человек, из них - 189 штатные должностные лица, 111 - госслужащие и 47 - работающие по трудовым соглашениям.