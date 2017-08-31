Служба спецрасследований изъяла документы в Минфине Литвы

Это подтвердила BNS пресс-атташе министра финансов.

"Вчера побывали сотрудники ССР, им были предоставлены запрошенные документы. Пока идет расследование, более подробной информации предоставить мы не можем", - сказала BNS Раминта Станайтите-Чяснулене.

По данным BNS, ССР потребовала документы, необходимые для следствия.

ССР в четверг сообщила о начале досудебного расследования относительно вероятных злоупотреблений с утечкой представленной в Минфин засекреченной информации об одном из кандидатов в наблюдательный совет Lietuvos energija.

В среду сообщалось, что в состав нового наблюдательного совета пока избрано 4 из 5 членов - два независимых члена и два представителя Минфина. Министерство подтвердило BNS, что один кандидат отпал после проверки правоохранительными органами.

По данным, из-за негативного заключения ССР в совет не попал бывший председатель наблюдательного совета Lietuvos energija Шарунас Клёкис. Сам Ш. Клёкис сказал, что не располагает информацией о том, что не вошел в состав наблюдательного совета из-за выводов правоохраны.