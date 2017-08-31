Это подтвердила BNS пресс-атташе министра финансов.
"Вчера побывали сотрудники ССР, им были предоставлены запрошенные документы. Пока идет расследование, более подробной информации предоставить мы не можем", - сказала BNS Раминта Станайтите-Чяснулене.
По данным BNS, ССР потребовала документы, необходимые для следствия.
ССР в четверг сообщила о начале досудебного расследования относительно вероятных злоупотреблений с утечкой представленной в Минфин засекреченной информации об одном из кандидатов в наблюдательный совет Lietuvos energija.
В среду сообщалось, что в состав нового наблюдательного совета пока избрано 4 из 5 членов - два независимых члена и два представителя Минфина. Министерство подтвердило BNS, что один кандидат отпал после проверки правоохранительными органами.
По данным, из-за негативного заключения ССР в совет не попал бывший председатель наблюдательного совета Lietuvos energija Шарунас Клёкис. Сам Ш. Клёкис сказал, что не располагает информацией о том, что не вошел в состав наблюдательного совета из-за выводов правоохраны.
Ответ жалующимся на лето: литовская зима станет неузнаваемой (3)
Литовские зимы станут короче, однако вскоре могут...
Министерство: 1 сентября работающие родители могут проводить детей в школу (1)
Министерство социальной защиты и труда напоминает, что...
Ландсбергис высказал свою позицию по вопросу присоединения к коалиции (8)
Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что...
Служба спецрасследований изъяла документы в Минфине Литвы
Литовская Служба спецрасследований (ССР), которая в...
TOP новостей
Ответ жалующимся на лето: литовская зима станет неузнаваемой (3)
Литовские зимы станут короче, однако вскоре могут...
Ландсбергис высказал свою позицию по вопросу присоединения к коалиции (8)
Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что...
Служба спецрасследований изъяла документы в Минфине Литвы
Литовская Служба спецрасследований (ССР), которая в...
Ситуация накаляется: рост цен в Литве ускоряется (64)
Цены на товары и услуги в Литве по-прежнему растут, а...
Уровень безработицы в Литве сравнили со средним показателем по ЕС
В июне 2017 года уровень безработицы в Литве составил 7,6% и...