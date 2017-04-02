Служба представителя правительства расследует историю названия улицы в Вильнюсском районе

"Мы проводим проверку, сейчас делаем дополнительный запрос", – сказала BNS представитель правительства в Вильнюсском округе Вилда Вайчюнене. Служба выяснит через различные ведомства, не представляет ли такое название улицы угрозы общественному порядку. Она также сомневается в заслугах указанного деятеля искусства перед Литвой, поскольку именно это является непременным условием для того, чтобы именем человека можно было назвать улицу.
Если выяснится, что решение нарушает закон, Вайчюнене предложит горсовету изменить название улицы. Если горсовет не выполнит эту просьбу, останется возможность обращения в суд.
Однако расследование на данный момент никак на решение горсовета не влияет и не может остановить его действие.
Улицу именем Конвицкого решили назвать по предложению представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей и в основном голосами членов этой партии. Представители ИАПЛ-СХС утверждают, что этот польский писатель и режиссер оставил глубокий след в культуре не только Польши, но и Литвы.
Конвицкий родился в 1926 году в Новой Вильне, его детство прошло в оккупированном тогда Вильнюсском крае. В 1944–1945 он служил в Армии Крайовой, которая боролась как против нацистских оккупантов, так и против литовцев, поскольку считала Вильнюсский край частью Польши и пыталась вернуть его Польше.
Конвицкий стал известен благодаря романам "Малый апокалипсис" и "Польский комплекс". Кроме того, он известен как кинорежиссер и киносценарист. Конвицкий ушел из жизни в 2015 году.