Служба представителя правительства расследует историю названия улицы в Вильнюсском районе

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BNS
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 13:10
Служба представителя правительства в Вильнюсском округе расследует, не нарушило ли закон решение мэрии Вильнюсского района назвать улицу именем польского писателя и режиссера Тадеуша Конвицкого, который во время Второй мировой войны воевал в рядах Армии Крайовой.
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"Мы проводим проверку, сейчас делаем дополнительный запрос", – сказала BNS представитель правительства в Вильнюсском округе Вилда Вайчюнене. Служба выяснит через различные ведомства, не представляет ли такое название улицы угрозы общественному порядку. Она также сомневается в заслугах указанного деятеля искусства перед Литвой, поскольку именно это является непременным условием для того, чтобы именем человека можно было назвать улицу.

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Если выяснится, что решение нарушает закон, Вайчюнене предложит горсовету изменить название улицы. Если горсовет не выполнит эту просьбу, останется возможность обращения в суд.

Однако расследование на данный момент никак на решение горсовета не влияет и не может остановить его действие.

Улицу именем Конвицкого решили назвать по предложению представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей и в основном голосами членов этой партии. Представители ИАПЛ-СХС утверждают, что этот польский писатель и режиссер оставил глубокий след в культуре не только Польши, но и Литвы.

Конвицкий родился в 1926 году в Новой Вильне, его детство прошло в оккупированном тогда Вильнюсском крае. В 1944–1945 он служил в Армии Крайовой, которая боролась как против нацистских оккупантов, так и против литовцев, поскольку считала Вильнюсский край частью Польши и пыталась вернуть его Польше.

Конвицкий стал известен благодаря романам "Малый апокалипсис" и "Польский комплекс". Кроме того, он известен как кинорежиссер и киносценарист. Конвицкий ушел из жизни в 2015 году.

BNS
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