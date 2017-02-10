Сквернялис упомянул об увольнении части работников канцелярии

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ru.DELFI.lt
пятница, 10 февраля 2017 г. 08:38
Во время онлайн-конференции на DELFI премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предупредил, что еще до июля часть работников канцелярии правительства получат уведомления об увольнении.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По его словам, больше станет ясно после утверждения новой структуры канцелярии.

"С того момента начнут выдадут уведомления об увольнении. Пока она не утверждена. Мы хотим, если говорить о публичном секторе, принять решения до 1 июля. Я думаю, что касается канцелярии, это должно быть окончанием реформы", – сказал премьер, которой пока не указал, какое число работников может лишиться работы.

Об увольнении их уведомят за 2-4 месяца. На сегодняшний день до июля осталось 4 и чуть более 2 недель.

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис упомянул о планах снизить количество работников бюрократического аппарата на 20%, но Сквернялис не решился подтвердить или опровергнуть это заявление.

"Когда будут приняты решения, на столе будут документы, мы сообщим, что консолидируем такие функции, столько освободится человеческих ресурсов, думали об экономии, чтобы услуги предоставлялись эффективнее, об увольнениях и переводе в другие секторы", – сказал премьер, отметив, что эти планы находятся на рабочей стадии.

Сквернялис отметил, что можно говорить о реорганизации, которая сэкономит немало средств.

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