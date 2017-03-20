Сквернялис: Трудовой кодекс должен вступить в силу 1 июля

Сквернялис обязал Трехсторонний совет, в состав которой входят представители профсоюзов, работодателей и правительства, во что бы то ни стало достичь соглашения. В минувшую среду некоторое соглашение было достигнуто, но многие установки пущены на самотек – общего соглашения не было.

"Я думаю, что по сути соглашение достигнуто, нет такого, что обе стороны очень довольны, но есть компромисс, какая-то (сторона – DELFI) в той или иной позиции должна уступить. ТК должен вступить в силу с 1 июля, альтернативы нет", – сказал 20 марта журналистам премьер-министр.

Статьи по теме: Карбаускис: вступление Трудового кодекса в силу могут отложить еще раз

По словам Сквернялиса, этот вопрос поднимался во время всех правительственных зарубежных визитов. Он заметил, что вопрос регулирования трудовых отношений поднимается как в Литве, так и за рубежом на встречах с потенциальными инвесторами.

Поэтому премьер сказал, что не видит даже теоретической возможности, что ТК не вступит в силу с 1 июля.

DELFI напоминает, что новые правящие отложили вступление ТК в силу до 1 июля 2017 года, поскольку было решено, что принятый прежним парламентом кодекс попирает права работников.

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что в парламенте настроены корректировать ТК в тех аспектах, о которых договорились члены Трехстороннего совета.