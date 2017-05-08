Сквернялис решил не переезжать в резиденцию в Турнишкес

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BNS
понедельник, 8 мая 2017 г. 15:23
Литовский премьер Саулюс Сквернялис в понедельник сообщил, что принял решение не переезжать в резиденцию в престижном районе Турнишкес и остается жить в Вильнюсском районе, в деревне Смигляй.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

Литовский премьер Саулюс Сквернялис в понедельник сообщил, что принял решение не переезжать в резиденцию в престижном районе Турнишкес и остается жить в Вильнюсском районе, в деревне Смигляй.

"Нет, в резиденцию в Турнишкес я переезжать не буду. Останусь жить там, где живу сегодня. Сегодняшняя ситуация с безопасностью позволяет мне принять такое решение. Я полностью доверяю профессионалам, сотрудникам Департамента охраны руководства (ДОР), которые прекрасно выполняют свою работу. Если ДОР скажет, что ситуация меняется, что нужны другие решения - будут другие", - написал С. Сквернялис в социальной сети Facebook.

Он говорит, что после назначения премьером старается, по мере возможностей, "жить, как рядовой нормальный человек", посещать различные мероприятия, спортивные соревнования, кино, театр, общаться с соседями, общиной.

По мнению С. Сквернялиса, резиденцию премьера в Турнишкес можно будет использовать в репрезентативных целях, для дипломатических приемов и подобных мероприятий.

"Я не хочу и не собираюсь изолироваться. И наконец: ну, не чувствую я, что заслужил резиденцию в Турнишкес в 600 квадратных метров, хоть ты что хочешь", - пишет он.

BNS
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